नाश्ते में खाएं ये 5 तरह के कटलेट, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
कटलेट एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप अपने दिन की शुरुआत करने के लिए बना सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। अलग-अलग प्रकार के कटलेट्स बनाकर आप अपने नाश्ते में विविधता ला सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कटलेट्स की रेसिपी बताते हैं, जो आपके नाश्ते को खास बना देंगे और आपको भरपूर ऊर्जा देंगे।
#1
आलू के कटलेट
आलू के कटलेट बनाना बहुत आसान है। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें थोड़ा-सा बेसन, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं।
इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर टिक्की बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें।
यह कटलेट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद आलू आपको भरपूर ऊर्जा भी देंगे। इसे आप हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोस सकते हैं।
#2
पनीर के कटलेट
पनीर के कटलेट एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं जब आप कुछ खास बनाना चाहते हों।
इसके लिए कद्दूकस किया हुआ पनीर लें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं।
इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर टिक्की बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें। यह कटलेट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी है।
#3
चावल के कटलेट
अगर आपके पास बचा हुआ चावल हो तो उसे इस्तेमाल करके आप बहुत ही स्वादिष्ट चावल के कटलेट बना सकते हैं।
इसके लिए उबले हुए चावल लें और उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि मिलाएं। साथ ही अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले डालें।
इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर टिक्की बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें। यह कटलेट न केवल पौष्टिक है बल्कि इसे बनाना भी आसान है।
#4
मूंगफली के कटलेट
मूंगफली के कटलेट एक अनोखा विकल्प हो सकता है जिसे आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए भुनी हुई मूंगफली लें और उसे दरदरा पीस लें। इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं।
इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर टिक्की बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें। यह कटलेट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी है।
#5
पालक और पनीर के कटलेट
पालक और पनीर के कटलेट सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए उबले हुए पालक को पीस लें ताकि उसका पेस्ट बन जाए। अब इसमें कदूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं।
इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर टिक्की बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें। यह कटलेट पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है।