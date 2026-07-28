नाश्ते में खाएं ये 5 तरह के कटलेट, आसान है रेसिपी

अगर आपके पास बचा हुआ चावल हो तो उसे इस्तेमाल करके आप बहुत ही स्वादिष्ट चावल के कटलेट बना सकते हैं।

इसके लिए उबले हुए चावल लें और उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि मिलाएं। साथ ही अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले डालें।

इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर टिक्की बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें। यह कटलेट न केवल पौष्टिक है बल्कि इसे बनाना भी आसान है।