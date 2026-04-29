वर्कआउट करने से पहले और बाद में खाएं ये 5 चीजें, मिलेगा भरपूर फायदा

शरीर को फिट रखने के लिए रोजाना कुछ मिनट व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन कई लोग वजन कम करने के चक्कर में अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते और न ही वर्कआउट से पहले और बाद में कुछ खाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो बता दें कि वर्कआउट से पहले और बाद में खान-पान का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। आइए जानते हैं कि वर्कआउट से पहले और बाद में क्या खाना चाहिए।

#1 वर्कआउट से पहले क्या खाएं? अगर आप वर्कआउट से पहले कुछ नहीं खाते हैं, तो इससे शरीर की ताकत कम हो सकती है और इससे आपकी शारीरिक क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए वर्कआउट से पहले ऐसे खाने का सेवन करें, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ आपको तरोताजा महसूस कराएं। उदाहरण के लिए आप वर्कआउट से 30-60 मिनट पहले केला, सेब, संतरा, नाशपाती या पपीता खाएं। यह फल आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं।

#2 वर्कआउट से पहले खा सकते हैं ये 3 चीजें 1) ओट्स: इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन-B और मैग्नीशियम होते हैं, जो ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 2) बादाम: इसमें कैल्शियम और विटामिन-B मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं, जबकि विटामिन-E मांसपेशियों को आराम दे सकता है। 3) केला: इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो मांसपेशियों को आराम देने में सहायक हैं।

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#3 वर्कआउट के बाद क्या खाएं? वर्कआउट के बाद प्रोटीन वाले खाने का सेवन करना फायदेमंद होता है। जब आप वर्कआउट करते हैं, तो आपकी मांसपेशियां टूट जाती हैं और प्रोटीन इन्हें दोबारा बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा प्रोटीन वाले खाने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। इसलिए वर्कआउट के बाद प्रोटीन युक्त चीजों का सेवन करें। यह शरीर के लिए काफी अच्छा होता है।

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#4 वर्कआउट के बाद खा सकते हैं ये 3 चीजें 1) दूध: इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम मांसपेशियों को दोबारा बनाने में मदद कर सकते हैं। 2) पनीर: इसमें भी प्रोटीन होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। 3) सोयाबीन: इसमें भरपूर प्रोटीन होती है, जो मांसपेशियों को मजबूती प्रदान कर सकती है। यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है।