ताजी सब्जियों से नाश्ते में बनाएं ये 5 पौष्टिक व्यंजन, आसान है रेसिपी
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नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन माना जाता है, जो शरीर को ऊर्जा देने और पूरे दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। अगर आप अपने नाश्ते में कुछ नया और पौष्टिक शामिल करना चाहते हैं तो ताजी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। ताजी सब्जियों से बनाए जाने वाले व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको 5 पौष्टिक नाश्ते की रेसिपी बताते हैं।
#1
पालक और पनीर का परांठा
पालक और पनीर का परांठा एक बेहतरीन नाश्ता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ पनीर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा जीरा मिलाकर भरावन तैयार करें। अब गेहूं के आटे में यह भरावन भरकर परांठे बेल लें।
इन परांठों को तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह नाश्ता सेहतमंद होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है।
#2
टमाटर का उपमा
उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसमें टमाटर का स्वादिष्ट ट्विस्ट जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले सूजी को सुनहरा होने तक भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल और करी पत्ते डालें।
अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई टमाटर डालकर भूनें। इसके बाद पानी और नमक मिलाकर उबाल आने दें, फिर इसमें भुनी हुई सूजी मिलाकर पकाएं।
#3
मिक्स वेज ओट्स खिचड़ी
ओट्स खिचड़ी एक सेहतमंद और पौष्टिक नाश्ता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट और बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि डालें।
अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह भूनें। इसके बाद इसमें पानी और भुने हुए ओट्स डालकर पकाएं। इसे गर्मागर्म परोसें।
#4
मूली का परांठा
मूली का परांठा एक सेहतमंद और स्वादिष्ट नाश्ता हो सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूली को कदूकस कर लें, फिर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा अजवाइन मिलाएं। अब गेहूं के आटे में यह मिश्रण डालकर गूंध लें।
इसके बाद परांठे बेलकर तवे पर घी लगाकर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह नाश्ता सेहतमंद होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है।
#5
सब्जियों का उपमा
उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसमें सूजी का इस्तेमाल होता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को सुनहरा होने तक भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल और करी पत्ते डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर आदि मिलाएं।
इसके बाद पानी और नमक मिलाकर उबाल आने दें, फिर इसमें भुनी हुई सूजी मिलाकर पकाएं।