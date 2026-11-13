नाश्ते में सब्जियों से बनाएं ये व्यंजन

ताजी सब्जियों से नाश्ते में बनाएं ये 5 पौष्टिक व्यंजन, आसान है रेसिपी

लेखन अंजली 12:17 pm Nov 13, 202612:17 pm

क्या है खबर?

नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन माना जाता है, जो शरीर को ऊर्जा देने और पूरे दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। अगर आप अपने नाश्ते में कुछ नया और पौष्टिक शामिल करना चाहते हैं तो ताजी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। ताजी सब्जियों से बनाए जाने वाले व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको 5 पौष्टिक नाश्ते की रेसिपी बताते हैं।