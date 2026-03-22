शाम के समय कुछ चटपटा खाना चाहते हैं? 100 से कम कैलोरी वाले ये स्नैक्स चुनें

शाम के समय कुछ हल्का-फुल्का खाना कई लोगों की आदत होती है। हालांकि, कैलोरी की चिंता में लोग अक्सर स्नैक्स से दूर रहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो जान लें कि कुछ ऐसे स्नैक्स भी हैं, जिनमें कैलोरी कम होती है और पोषण ज्यादा होता है। आज हम आपको ऐसे 5 स्नैक्स के बारे में बताएंगे, जिनमें 100 से भी कम कैलोरी होती हैं। इन्हें खाने पर आपका वजन नहीं बढ़ेगा।

#1 पालक और पनीर की टिक्की पालक और पनीर की टिक्की एक बेहतरीन शाम का नाश्ता है। इसे बनाने के लिए पालक, पनीर, आलू और कुछ मसालों का उपयोग किया जाता है। पालक में आयरन और पनीर में प्रोटीन होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। एक टिक्की में लगभग 60-70 कैलोरी होती है। इसे तवे पर हल्का तेल लगाकर पकाया जाता है, जिससे यह कम कैलोरी में तैयार होती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है।

#2 मसाला चने मसाला भुने चने एक पौष्टिक नाश्ता है, जिसमें फाइबर और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। इसे बनाने के लिए भुने हुए चनों पर हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक मिलाया जाता है। एक मुट्ठी मसाला भुने चने (लगभग 30 ग्राम) में लगभग 100 कैलोरी होती है। यह नाश्ता न केवल आपको ऊर्जा देता है, बल्कि लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप अधिक खाने से बचते हैं।

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#3 दही के साथ फल का सलाद दही के साथ फल का सलाद एक ताजगी भरा नाश्ता है, जिसमें अलग-अलग फलों का मिश्रण होता है और ऊपर से दही डाला जाता है। फलों में विटामिन और मिनरल होते हैं, जो आपकी त्वचा को निखारते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। एक कटोरी फलों में लगभग 80-90 कैलोरी होती हैं और दही के साथ मिलाने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

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#4 मूंगफली की चाट मूंगफली की चाट प्रोटीन से भरपूर होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और इसे खा कर लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। इसे बनाने के लिए उबली हुई मूंगफली, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू का रस मिलाया जाता है। एक कटोरी मूंगफली की चाट (लगभग 50 ग्राम) में लगभग 90-100 कैलोरी होती हैं। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है. बल्कि सेहतमंद भी है, जो आपको ऊर्जा देता है और भूख को नियंत्रित करता है।