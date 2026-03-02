गर्मियों के दौरान खुद को तरोताजा रखने के लिए खाएं ये 5 फल और सब्जियां

गर्मियों में बढ़ते तापमान के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे शरीर थका हुआ और सुस्त महसूस करने लगता है। इस कमी को पूरा करने के लिए रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आपको अपने खान-पान में ऐसे फल और सब्जियां शामिल करनी चाहिए, जिनमें पानी की अधिकता हो। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फल और सब्जियों के बारे में बताते हैं, जो आपको तरोताजा रख सकते हैं।

#1 खीरा खीरा एक ऐसी सब्जी है, जो लगभग 95 प्रतिशत पानी से बना होता है। गर्मियों में इसे खाने से शरीर को भरपूर पानी मिल सकता है। खीरा खाने में हल्का और पचाने में आसान होता है। यह विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के साथ त्वचा को स्वस्थ रख सकता है। इसके अलावा खीरे में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकते हैं।

#2 तरबूज तरबूज में भी पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-A और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं। तरबूज में एक खास तत्व होता है, जो शरीर से हानिकारक कणों को दूर करके तनाव और विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। इससे शरीर को ठंडक भी मिल सकती है।

#3 नारियल पानी नारियल पानी में प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। इसमें कैलोरी कम और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। नारियल पानी में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन-B जैसे तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं। इसके अलावा यह पेय शरीर को हाइड्रेट रखने और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है।

#4 खीरे का रायता खीरे का रायता एक पौष्टिक और ताजगी भरा व्यंजन है, जो गर्मियों में खाने के साथ-साथ पीने के लिए भी अच्छा रहता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को कद्दूकस कर लें, फिर दही में नमक और भुना जीरा पाउडर मिलाकर इसमें कद्दूकस किया हुआ खीरा डालें। आपका खीरे का रायता तैयार है। इसका सेवन दोपहर के भोजन के साथ करें। यह रायता शरीर को हाइड्रेट रखने और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है।