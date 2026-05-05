मानसून के दौरान बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, घर में सभी को आएंगे पसंद

मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियों को भी लाता है, जिनसे बचाव के लिए खुद का ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि, इस दौरान बारिश में मजे लेने के लिए कई लोग चाट, पकौड़े और अन्य कई तरह के व्यंजनों का सेवन कर लेते हैं, लेकिन इनका सेवन सेहत के लिए सही नहीं है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो मानसून के दौरान खाने के लिए सही हैं और सेहत के लिए फायदेमंद हैं।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक लोकप्रिय भारतीय स्ट्रीट फूड है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है। इसे बनाने के लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों में डुबोया जाता है, फिर इन्हें तंदूर या ओवन में पकाया जाता है। पनीर टिक्का में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को ऊर्जा देती है और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाती है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसे घर पर बनाना भी आसान है।

#2 दाल बाटी चूरमा दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है, जो मानसून के दौरान खाने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें दाल की बाटियां बनाई जाती हैं और इन्हें घी में डुबोकर खाया जाता है। साथ ही गेहूं के आटे से बनी मीठी चूरमा भी परोसी जाती है। यह व्यंजन सेहतमंद होने के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है। इसे बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की दालों और मसालों का उपयोग किया जाता है।

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#3 पालक पनीर पालक पनीर एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसमें पालक और पनीर दोनों ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं और इसे बनाना भी आसान है। पालक पनीर बनाने के लिए पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें पनीर के टुकड़े डालकर मसालों के साथ पकाएं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें आयरन, प्रोटीन और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है।

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#4 छोले भटूरे छोले भटूरे उत्तर भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो मानसून के दौरान खाने के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें छोले को मसालों के साथ पकाया जाता है और बड़े गहरे तले हुए पूरियों के साथ परोसा जाता है। छोले भटूरे में प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन को सही रखती है और शरीर को ऊर्जा देती है। इसे बनाने के लिए छोले को रात भर भिगोकर रखना पड़ता है।