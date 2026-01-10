मकर संक्रांति के दिन खाई जाती है खिचड़ी, जिसके साथ परोसे जाते हैं ये खाद्य पदार्थ

मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक खास त्योहार है, जो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद लोग दान करते हैं, जिससे सुख-समृद्धि आती है। कहते हैं इस पर्व से ही सर्दियां विदा लेती हैं और फसलों की कटाई शुरू होती है। मकर संक्रांति के दिन उड़द की दाल और चावल से बनी खिचड़ी खाने की परंपरा होती है। इसके साथ ये खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं, जो इसके स्वाद को बढ़ाते हैं।

#1 दही आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि 'खिचड़ी के 4 यार: दही, पापड़, घी और अचार'। दही खिचड़ी के स्वाद को दोगुना करने का काम करता है और उसे थोड़ा मलाईदार बना देता है। साथ ही इसे मिलाने से पेट को ठंडक मिलती है, जिससे पाचन स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है। अगर खिचड़ी थोड़ी तीखी भी बन जाए तो दही मिलाने से उसका स्वाद संतुलित हो जाता है और मन तृप्त हो जाता है।

#2 घी खिचड़ी में जब तक देसी घी न मिलाया गया हो तब तक उसका आनंद नहीं आता। यह खाद्य पदार्थ इस पकवान के स्वाद को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे ज्यादा पौष्टिक भी बना देता है। साथ ही इसे मिलाने से खिचड़ी की सुगंध भी बढ़ जाती है। घी पाचन को सुधारता है, शरीर को ऊर्जा देता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार, इससे पाचन भी ठीक रहता है।

#3 पापड़ खिचड़ी में थोड़ा कुरकुरापन जोड़ने के लिए उसके साथ पापड़ परोसे जाते हैं। आम तौर पर इसके साथ मूंग की दाल से बनने वाले पापड़ खाए जाते हैं। हालांकि, आप चाहें तो आलू या चावल से बने पापड़ों का आनंद भी ले सकते हैं। पापड़ एक प्रसिद्ध साइड डिश है, जो खिचड़ी के स्वाद को बढ़ा देता है। इसमें फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है, जो इस पकवान को एक संतुलित भोजन बनाने में भी मदद करता है।

