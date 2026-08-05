हरा सेब खाने के फायदे

हरे सेब में मौजूद होते हैं कई पोषक तत्व, जानिए इसके फायदे

लेखन अंजली 07:42 pm Aug 05, 202607:42 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर लोग हरे सेब को कम ही खाते हैं क्योंकि ये स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरे सेब में लाल वाले सेब की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं? हरा सेब एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होता है, जो शरीर को कई लाभ प्रदान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हरे रंग के सेब को अपनी डाइट में शामिल करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।