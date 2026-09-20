प्लास्टिक की बाल्टी से पीले दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
प्लास्टिक की बाल्टी में कई बार पानी या अन्य तरल पदार्थों के कारण पीले दाग लग जाते हैं। ये दाग न केवल देखने में खराब लगते हैं, बल्कि इन्हें साफ करना भी मुश्किल होता है। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपनी प्लास्टिक की बाल्टी से इन जिद्दी दागों को आसानी से हटा सकते हैं और उसे नया जैसा बना सकते हैं।
#1
बेकिंग सोडा का करें उपयोग
बेकिंग सोडा एक शानदार सफाई सामग्री है, जिसका इस्तेमाल आप प्लास्टिक की बाल्टी के पीले दाग हटाने के लिए कर सकते हैं।
इसके लिए आपको बस इतना करना है कि बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और उसे दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें।
इसके बाद नरम ब्रश से रगड़ें और पानी से धो लें। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है।
#2
नींबू का रस आएगा काम
नींबू का रस प्राकृतिक सफेद करने वाले पदार्थ के रूप में काम करता है, जो प्लास्टिक की बाल्टी से पीले दाग हटाने में मदद करता है।
इसके लिए आपको बस एक नींबू काटकर उसका रस दाग वाले हिस्से पर लगाएं और कुछ देर धूप में रखें, ताकि रस सूख जाए।
इसके बाद गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे आपकी बाल्टी न केवल साफ हो जाएगी, बल्कि उसमें नई चमक भी आएगी।
#3
सिरका भी है असरदार
सिरका एक ऐसा घरेलू उत्पाद है, जिसका इस्तेमाल आप कई कामों के लिए कर सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक की बाल्टी से पीले दाग हटाना भी शामिल है।
इसके लिए एक कप सिरके को बाल्टी में डालकर उसे पानी से भर दें और रातभर छोड़ दें। सुबह बाल्टी को खाली करके साफ पानी से धो लें।
इससे सारे जिद्दी दाग आसानी से हट जाएंगे और आपकी बाल्टी नई जैसी लगने लगेगी।
#4
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का करें इस्तेमाल
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक शक्तिशाली साफ करने वाला पदार्थ है, जो प्लास्टिक की बाल्टी से जिद्दी पीले दाग हटाने में मदद करता है।
इसके लिए एक कप हाइड्रोजन पेरॉक्साइड को बाल्टी में डालकर उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें।
इसके बाद नरम ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे सभी दाग तुरंत हट जाएंगे और आपकी बाल्टी नई जैसी लगने लगेगी।
इस तरीके का उपयोग करके आप अपनी बाल्टी को फिर से चमकदार बना सकते हैं।
#5
बर्तन धोने के साबुन और गर्म पानी का मिश्रण
बर्तन धोने के साबुन और गर्म पानी का मिश्रण भी प्लास्टिक की बाल्टी से पीले दाग हटाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में थोड़ा बर्तन धोने का साबुन मिलाएं और उसमें पीली बाल्टी डालकर 30 मिनट तक छोड़ दें।
इसके बाद नरम ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी प्लास्टिक की बाल्टी को आसानी से साफ कर सकते हैं।