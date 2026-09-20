प्लास्टिक की बाल्टी से पीले दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक शक्तिशाली साफ करने वाला पदार्थ है, जो प्लास्टिक की बाल्टी से जिद्दी पीले दाग हटाने में मदद करता है।

इसके लिए एक कप हाइड्रोजन पेरॉक्साइड को बाल्टी में डालकर उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें।

इसके बाद नरम ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे सभी दाग तुरंत हट जाएंगे और आपकी बाल्टी नई जैसी लगने लगेगी।

इस तरीके का उपयोग करके आप अपनी बाल्टी को फिर से चमकदार बना सकते हैं।