एयर फ्रायर को साफ करने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके

एयर फ्रायर एक बेहतरीन रसोई उपकरण है, जो कम तेल में तले खाने को कुरकुरा बनाता है। हालांकि, इसे इस्तेमाल करने के बाद साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और कारगर सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने एयर फ्रायर को बिना किसी परेशानी के साफ कर सकते हैं और इसकी उम्र बढ़ा सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने एयर फ्रायर को हमेशा नए जैसा रख सकते हैं।

#1 गर्म पानी और साबुन का करें उपयोग एयर फ्रायर को साफ करने का सबसे आसान तरीका है गर्म पानी और साबुन का उपयोग करना। सबसे पहले एयर फ्रायर को बंद कर दें और उसमें से कोई भी खाना निकाल दें। अब एक बर्तन में गर्म पानी भरें और उसमें थोड़ा सा बर्तन धोने वाला साबुन डालें। इसके बाद एयर फ्रायर के हिस्सों को निकालकर इस मिश्रण में कुछ मिनट भिगो दें। इसके बाद एक नरम स्पंज या कपड़े से हल्के हाथों से साफ करें।

#2 बेकिंग सोडा आएगा काम अगर एयर फ्रायर में जिद्दी दाग लगे हुए हैं तो बेकिंग सोडा आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए एक छोटे से कटोरे में बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दाग लगे हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर नरम स्पंज से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और एयर फ्रायर की सतह भी चमक जाएगी। बेकिंग सोडा न केवल सफाई करता है बल्कि बदबू को भी दूर करता है।

Advertisement

#3 सिरका है असरदार सिरका एक प्राकृतिक क्लीनर है, जो चर्बी और बदबू हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाएं, फिर इसे एयर फ्रायर के अंदर और बाहर स्प्रे करें। कुछ मिनट छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह से काम करे, फिर एक नरम कपड़े से पोंछ दें। इससे न केवल चर्बी हटेगी बल्कि बदबू भी दूर होगी और आपका एयर फ्रायर नए जैसा लगेगा।

Advertisement