बाजार से लाए खाने को घर का स्वाद देने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
आजकल बाजार से कई ऐसे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो स्वादिष्ट और सुविधाजनक होते हैं। हालांकि, इनमें कभी-कभी अजीब तरह का स्वाद आ जाता है। अगर आप इन खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बाजार से लाए खाने में थोड़ा घर के खाने वाला ट्विस्ट ला सकते हैं।
#1
दही का करें इस्तेमाल
दही का इस्तेमाल करके आप अपने बाजार से लाए खाने को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बाजार से चाट के मसाले वाले आलू या टिक्की खरीद लाए हैं तो इन्हें खाने से पहले थोड़ा-सा दही और हरी चटनी मिलाएं।
इससे चाट का स्वाद एकदम बढ़ जाएगा और खाने का मजा दोगुना हो जाएगा। यकीन मानिए इस तरीके से बाजार से लाए खाने का स्वाद काफी बढ़ जाएगा।
#2
मसालों का जादू
आजकल बाजार से कई मसाले वाले खाने भी मिलने लगे हैं, जिनमें थोड़ी कमी रह जाती है। ऐसे में आप इन मसालों की कमी को पूरा कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप बाजार से पनीर टिक्का खरीद लाए हैं तो इसे खाने से पहले थोड़े से गर्म तेल में जीरा, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला भूनें।
फिर इसमें पनीर टिक्का डालकर 2-3 मिनट पकाएं। इसके बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें।
#3
तिल का करें उपयोग
तिल न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि बाजार से लाए खाने को स्वादिष्ट बनाने में भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बाजार से चावल खरीद लाए हैं तो इसे खाने से पहले तिल का इस्तेमाल करें।
इसके लिए सबसे पहले पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर इसमें तिल डालकर भूनें और भुने तिल को चावल पर डालकर मिलाएं। इसके बाद इन्हें गर्मा-गर्म परोसें।
#4
नारियल से बढ़ाएं स्वाद
नारियल भी बाजार से लाए खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बाजार से वड़ा पाव खरीद लाए हैं तो इसे खाने से पहले इसमें थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें।
इसके बाद इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया और नींबू का रस मिलाएं। यकीन मानिए इस तरीके से बाजार से लाए खाने का स्वाद काफी बढ़ जाएगा और यह एकदम घर के खाने जैसा लगेगा।
#5
मेयोनीज भी आएगी काम
मेयोनीज बाजार से लाए खाने को घर जैसा स्वाद देने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप बाजार से पास्ता खरीद लाए हैं तो इसे खाने से पहले इसमें थोड़ी-सी मेयोनीज मिलाएं।
इसके बाद इसमें थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें। इसके बाद गर्मा-गर्म परोसें।
यकीन मानिए इस तरीके से बाजार से लाए खाने का स्वाद काफी बढ़ जाएगा और यह एकदम घर के खाने जैसा लगेगा।