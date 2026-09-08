घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

अगर आप रेस्टोरेंट जैसी काजू-पिस्ता ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए काजू और पिस्ते को थोड़ी देर पानी में भिगो दें। इसके बाद इन्हें पीसकर पेस्ट तैयार करें।

अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और इसमें यह पेस्ट डालकर हल्का भूनें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर डालें। इसे धीमी आंच पर पकाएं और अंत में मलाई डालकर मिलाएं।

यह ग्रेवी किसी भी सब्जी या पनीर के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है।