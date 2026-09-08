घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके
क्या है खबर?
घर पर रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी बनाना कई बार मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही तरीके अपनाकर इसे आसानी से बनाया जा सकता है। रेस्टोरेंट की ग्रेवी का स्वाद गाढ़ा और मसालों से भरपूर होता है, जो खाने को खास बना देता है। इसके लिए कुछ खास सामग्री और तरीके अपनाने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि कैसे घर पर ही रेस्टोरेंट जैसी स्वादिष्ट ग्रेवी बनाई जा सकती है।
#1
टमाटर से ग्रेवी तैयार करने का सही तरीका
सबसे पहले टमाटर को उबालकर उसका पेस्ट बना लें।
अब एक कढ़ाई में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद टमाटर का पेस्ट डालें और धीमी आंच पर पकाएं। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा चीनी डालें। अंत में इसमें मलाई डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
इस ग्रेवी को आप किसी भी सब्जी या पनीर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
प्याज से ग्रेवी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाएं
प्याज का सही इस्तेमाल ग्रेवी को रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट बना सकता है।
इसके लिए प्याज को बारीक काटकर धीमी आंच पर घी या तेल में भूनें। जब प्याज हल्के भूरे रंग का हो जाए, तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालें और इसे अच्छे से पकाएं। इसमें मसाले डालकर धीमी आंच पर पकने दें। अंत में इसमें मलाई मिलाएं।
इस तरीके से तैयार की गई ग्रेवी का स्वाद लाजवाब होगा।
#3
काजू और पिस्ते से ग्रेवी को खास बनाएं
अगर आप रेस्टोरेंट जैसी काजू-पिस्ता ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए काजू और पिस्ते को थोड़ी देर पानी में भिगो दें। इसके बाद इन्हें पीसकर पेस्ट तैयार करें।
अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और इसमें यह पेस्ट डालकर हल्का भूनें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर डालें। इसे धीमी आंच पर पकाएं और अंत में मलाई डालकर मिलाएं।
यह ग्रेवी किसी भी सब्जी या पनीर के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है।
#4
मलाई टिक्का ग्रेवी बनाने का तरीका
मलाई टिक्का ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले दही, मलाई और मसालों का पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को पनीर के टुकड़ों पर लगाकर कुछ देर के लिए रख दें, ताकि मसाले अच्छी तरह से उसमें समा जाएं।
अब इसे तंदूर या तवे पर हल्का भून लें। इसके बाद टमाटर और प्याज की ग्रेवी तैयार करें और उसमें इन टिक्कों को डालकर पकाएं।
इस तरह से आपकी मलाई टिक्का ग्रेवी तैयार हो जाएगी, जो रेस्टोरेंट जैसी स्वादिष्ट लगेगी।
#5
मक्खन वाली मखनी ग्रेवी
मखनी ग्रेवी का स्वाद रेस्टोरेंट की ग्रेवी में खास होता है। इसे बनाने के लिए मक्खन को गर्म करें और उसमें बारीक कटे हुए प्याज को भूनें।
जब प्याज हल्का गुलाबी हो जाए, तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। अब टमाटर का पेस्ट डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा चीनी डालें। अंत में इसमें मलाई डालें और अच्छी तरह से मिलाएं।