परफ्यूम को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
परफ्यूम का इस्तेमाल हर किसी को ताजगी और आत्मविश्वास का एहसास कराता है, लेकिन कई बार इसकी खुशबू जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे बार-बार इसे लगाना पड़ता है। सही तरीके अपनाकर आप अपनी परफ्यूम की खुशबू को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे सरल और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे परफ्यूम की खुशबू दिनभर आपके साथ बनी रहेगी।
#1
नहाने के बाद परफ्यूम लगाएं
नहाने के तुरंत बाद परफ्यूम लगाना सबसे अच्छा तरीका है। इस समय आपकी त्वचा साफ और हल्की गीली होती है, जिससे परफ्यूम की खुशबू बेहतर तरीके से टिकती है।
नहाने के बाद अपने शरीर को हल्का सुखा लें, फिर कलाई, गर्दन और कानों के पीछे हल्के से परफ्यूम छिड़कें।
इससे परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है और आप पूरे दिन ताजगी महसूस करते हैं।
#2
सही जगह लगाएं परफ्यूम
परफ्यूम को सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है। इसे उन जगहों पर लगाएं, जहां शरीर की नसें सतह के करीब होती हैं, जैसे कि कलाई, गर्दन, कानों के पीछे और कोहनियों के अंदरूनी हिस्से।
इन जगहों पर शरीर की गर्मी परफ्यूम की खुशबू को फैलाने में मदद करती है। इससे खुशबू पूरे दिन बनी रहती है और आपको बार-बार परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
#3
परफ्यूम को थोड़ी दूरी से छिड़कें
परफ्यूम को हमेशा शरीर से थोड़ी दूरी पर रखकर छिड़कें। इसे करीब 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी से लगाएं ताकि यह समान रूप से फैले।
अगर आप इसे बहुत पास से लगाएंगे तो यह एक ही जगह पर जमा हो जाएगी और खुशबू ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी।
इसलिए हल्के हाथ से और सही दूरी से परफ्यूम छिड़कें ताकि इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहे।
#4
कपड़ों पर परफ्यूम लगाने से बचें
परफ्यूम को हमेशा त्वचा पर लगाएं, न कि कपड़ों पर। कपड़ों पर परफ्यूम लगाने से उनके रंग खराब हो सकते हैं या उन पर दाग पड़ सकते हैं।
साथ ही कपड़ों पर परफ्यूम की खुशबू ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर आप चाहें तो कपड़ों पर हल्का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मात्रा बहुत कम हो।
परफ्यूम को सीधे त्वचा पर लगाने से उसकी खुशबू ज्यादा देर तक बनी रहती है।
#5
परफ्यूम की मात्रा का ध्यान रखें
परफ्यूम का सही मात्रा में इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है।
अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा लगाएंगे, तो खुशबू तेज हो सकती है और यह दूसरों को असहज कर सकती है, वहीं बहुत कम लगाने से खुशबू जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए इसे संतुलित मात्रा में लगाएं।
इससे न सिर्फ खुशबू लंबे समय तक टिकेगी, बल्कि यह आपको और दूसरों को भी अच्छा महसूस कराएगी।