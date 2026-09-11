परफ्यूम को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

परफ्यूम को हमेशा त्वचा पर लगाएं, न कि कपड़ों पर। कपड़ों पर परफ्यूम लगाने से उनके रंग खराब हो सकते हैं या उन पर दाग पड़ सकते हैं।

साथ ही कपड़ों पर परफ्यूम की खुशबू ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर आप चाहें तो कपड़ों पर हल्का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मात्रा बहुत कम हो।

परफ्यूम को सीधे त्वचा पर लगाने से उसकी खुशबू ज्यादा देर तक बनी रहती है।