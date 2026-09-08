मानसून में किताबों को ऐसे रखें सुरक्षित

मानसून के दौरान अपनी किताबों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 06:39 pm Sep 08, 202606:39 pm

क्या है खबर?

बारिश का मौसम जहां ठंडक और सुकून लेकर आता है, वहीं यह किताबों के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। नमी और गीलापन किताबों को खराब कर सकते हैं। पन्ने चिपक सकते हैं, सीलन लग सकती है और यहां तक कि किताबें खराब हो सकती हैं। ऐसे में किताबों को सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और उपयोगी तरीके बताएंगे, जिनसे आप मानसून के दौरान अपनी किताबों को सुरक्षित रख सकते हैं।