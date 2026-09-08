मानसून के दौरान अपनी किताबों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बारिश का मौसम जहां ठंडक और सुकून लेकर आता है, वहीं यह किताबों के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। नमी और गीलापन किताबों को खराब कर सकते हैं। पन्ने चिपक सकते हैं, सीलन लग सकती है और यहां तक कि किताबें खराब हो सकती हैं। ऐसे में किताबों को सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और उपयोगी तरीके बताएंगे, जिनसे आप मानसून के दौरान अपनी किताबों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
किताबों को सूखी और हवादार जगह पर रखें
मानसून में किताबों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले उन्हें सूखी और हवादार जगह पर रखें। किताबों को ऐसी जगह पर न रखें जहां नमी ज्यादा हो, जैसे कि बाथरूम या रसोई के पास।
कोशिश करें कि किताबों को लकड़ी की अलमारी में रखें और अलमारी को दीवार से थोड़ा दूर रखें ताकि दीवार की नमी किताबों तक न पहुंचे।
अगर अलमारी नहीं है तो किताबों को प्लास्टिक के डिब्बों में रखें और उन्हें सूखे कपड़े से ढक दें।
#2
नमी से बचाने के लिए सूखा सामान उपयोग करें
किताबों को नमी से बचाने के लिए आप सिलिका जेल जैसे सूखे सामान का उपयोग कर सकते हैं। सिलिका जेल छोटे-छोटे पैकेट में आता है और इसे किताबों के पास रखने से नमी अवशोषित हो जाती है।
अगर सिलिका जेल उपलब्ध नहीं है, तो आप चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल नमी को सोखने में मदद करता है। बस चावल को एक कपड़े में बांधकर किताबों के पास रखें।
#3
समय-समय पर किताबों की सफाई करें
किताबों को मानसून के दौरान साफ रखना बहुत जरूरी है। किताबों पर जमी धूल और गंदगी को साफ करने के लिए मुलायम कपड़े या ब्रश का इस्तेमाल करें।
अगर किताब के पन्ने गीले हो जाएं तो उन्हें तुरंत सुखाएं। पन्नों को सुखाने के लिए उन्हें पंखे के नीचे रखें या हल्की धूप में रखें। ध्यान रखें कि किताबों को तेज धूप में न रखें, क्योंकि इससे कागज का रंग बदल सकता है।
#4
सीलन और फफूंदी से बचाव करें
मानसून में सीलन और फफूंदी किताबों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसे रोकने के लिए किताबों के बीच में नींबू के सूखे छिलके रखें।
नींबू का छिलका नमी को सोखता है और फफूंदी बनने से रोकता है। इसके अलावा आप बाजार में मिलने वाले ऐसे पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फफूंदी को रोकता हो।
इसे किताबों के पास रखें ताकि सीलन और फफूंदी न लगे।
#5
कमरे की नमी को नियंत्रित करें
किताबों को सुरक्षित रखने के लिए कमरे की नमी को नियंत्रित करना भी जरूरी है।
इसके लिए आप कमरे में एक बाल्टी में नमक भरकर रख सकते हैं क्योंकि नमक नमी को सोख लेता है।
इसके अलावा अगर संभव हो तो कमरे में पंखा या हवा आने-जाने की व्यवस्था करें। इससे नमी का स्तर कम होगा और आपकी किताबें सुरक्षित रहेंगी।