वर्कआउट करते समय बालों को सुरक्षित और स्टाइलिश रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

अगर आपको बालों को ऊपर बांधना पसंद है, तो ढीला जूड़ा बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे बाल ऊपर की ओर बंधे रहते हैं और पसीने के संपर्क में कम आते हैं।

ढीला जूड़ा बालों को उलझने और टूटने से बचाने में मदद करता है।

यह तरीका बालों को एक साधारण लेकिन आकर्षक लुक देता है, जिससे आप वर्कआउट करते समय भी आराम और सुंदरता का अनुभव कर सकती हैं।