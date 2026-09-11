घर के अंदर चमेली का पौधा उगाना है? अपनाएं ये आसान तरीका
क्या है खबर?
चमेली का पौधा अपनी हल्की और मनमोहक खुशबू के लिए बहुत पसंद किया जाता है। इसे घर के अंदर उगाना आपके घर को न केवल सुंदर बनाएगा, बल्कि इसकी महक से घर का माहौल भी तरोताजा रहेगा। अगर आप भी अपने घर में चमेली का पौधा लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए घर के अंदर चमेली का पौधा उगाने का आसान उपाय जानते हैं।
#1
सही मिट्टी का चुनाव करें
चमेली का पौधा उगाने के लिए ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जो हल्की हो और जिसमें पानी आसानी से बह सके।
आप बगीचे की मिट्टी में थोड़ा रेत और जैविक खाद मिलाकर एक अच्छा मिश्रण तैयार कर सकते हैं।
यह पौधे की जड़ों को फैलने और पोषण पाने में मदद करता है। ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा न हो, क्योंकि इससे पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं।
#2
पर्याप्त रोशनी का ध्यान रखें
चमेली के पौधे को बढ़ने के लिए दिन में 6-8 घंटे रोशनी की जरूरत होती है।
इसे घर के अंदर ऐसी जगह रखें जहां सूरज की सीधी रोशनी आती हो, जैसे खिड़की के पास। अगर घर में प्राकृतिक रोशनी कम है तो आप कृत्रिम लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे पौधे को बढ़ने के लिए जरूरी रोशनी मिलेगी और वह स्वस्थ रहेगा।
#3
पानी देने का सही तरीका अपनाएं
पौधे को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी में जरूरत से ज्यादा पानी न भर जाए।
मिट्टी की ऊपरी परत को छूकर देखें, अगर वह सूखी लगे तो ही पानी डालें। गमले में छेद होना चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।
इससे पौधे की जड़ों को पर्याप्त नमी मिलेगी और वह लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा।
#4
छंटाई करें
चमेली के पौधे को सही आकार देने और उसकी अच्छी बढ़त के लिए छंटाई करना जरूरी है।
सूखी पत्तियों और पुरानी टहनियों को काट दें ताकि नई शाखाएं और फूल आ सकें। छंटाई से पौधे का आकार सुंदर बना रहता है और उसमें नई ऊर्जा आती है।
इसे नियमित रूप से करने से पौधा लंबे समय तक स्वस्थ और आकर्षक बना रहेगा।