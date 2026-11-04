बिना रासायनिक उत्पादों के माइक्रोवेव को साफ करना है आसान, अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
माइक्रोवेव एक महत्वपूर्ण रसोई का उपकरण है, लेकिन इसकी सफाई अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। माइक्रोवेव को साफ करने के लिए लोग कई बार रासायनिक उत्पादों का उपयोग करते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना किसी रसायन के अपने माइक्रोवेव को साफ कर सकते हैं और उसे नई जैसी चमकदार बना सकते हैं।
#1
नींबू और पानी का उपयोग
नींबू और पानी का उपयोग माइक्रोवेव की सफाई के लिए एक बेहतरीन तरीका है।
इसके लिए एक कटोरी में पानी भरकर उसमें आधा नींबू निचोड़ें और इसे माइक्रोवेव में रखकर 5 मिनट तक चलाएं। इससे भाप बनेगी, जो चिपके हुए दागों को ढीला कर देगी। इसके बाद एक साफ कपड़े से माइक्रोवेव के अंदरूनी हिस्से को पोंछें।
इससे न केवल सफाई होगी बल्कि ताजगी भरी खुशबू भी आएगी।
#2
सिरके और पानी का मिश्रण
सिरका भी माइक्रोवेव की सफाई के लिए बहुत उपयोगी होता है।
इसके लिए एक कप में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाकर इसे माइक्रोवेव में रखें और 3-4 मिनट तक चलाएं। इसके बाद दरवाजा खोल दें ताकि भाप बाहर निकल जाए। अब एक साफ कपड़े से पोंछ लें।
यह मिश्रण चिपके हुए दागों को आसानी से हटाता है और बदबू भी दूर करता है।
#3
बेकिंग सोडा का इस्तेमाल
बेकिंग सोडा में प्राकृतिक सफाई के गुण होते हैं, जो माइक्रोवेव को साफ करने में मदद करते हैं।
इसके लिए एक कटोरी में बेकिंग सोडा डालकर पानी मिलाएं ताकि पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को दाग लगे हिस्सों पर लगाकर 10 मिनट छोड़ दें, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें।
इससे सभी दाग हट जाएंगे और माइक्रोवेव नई जैसी चमक उठेगा। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से माइक्रोवेव में कोई गंध भी नहीं रहेगी।
#4
गर्म पानी का तरीका
गर्म पानी का उपयोग करके भी माइक्रोवेव को आसानी से साफ किया जा सकता है।
इसके लिए एक कप गर्म पानी लेकर उसे माइक्रोवेव में चलाएं, फिर दरवाजा खोल दें ताकि भाप बाहर निकल जाए। अब एक साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे चिपके हुए खाद्य पदार्थ आसानी से हट जाएंगे और माइक्रोवेव में कोई गंध नहीं रहेगी।
इन तरीकों से आप बिना किसी रसायन के अपने माइक्रोवेव को नई जैसी चमकदार बना सकते हैं।