माइक्रोवेव को साफ करने के तरीके

बिना रासायनिक उत्पादों के माइक्रोवेव को साफ करना है आसान, अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 01:13 pm Nov 04, 202601:13 pm

क्या है खबर?

माइक्रोवेव एक महत्वपूर्ण रसोई का उपकरण है, लेकिन इसकी सफाई अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। माइक्रोवेव को साफ करने के लिए लोग कई बार रासायनिक उत्पादों का उपयोग करते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना किसी रसायन के अपने माइक्रोवेव को साफ कर सकते हैं और उसे नई जैसी चमकदार बना सकते हैं।