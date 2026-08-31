रागी का आटा बनाने का तरीका

बाजार से खरीदने के बजाय घर पर आसानी से बनाया जा सकता है रागी का आटा

लेखन सयाली 03:28 pm Aug 31, 202603:28 pm

क्या है खबर?

रागी का आटा एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। यह आटा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की अधिक मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको रागी का आटा बनाने का सरल तरीका बताएंगे, जिससे आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं और अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। रागी का आटा कई तरह के व्यंजनों में उपयोग किया जा सकता है।