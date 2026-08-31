बाजार से खरीदने के बजाय घर पर आसानी से बनाया जा सकता है रागी का आटा
क्या है खबर?
रागी का आटा एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। यह आटा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की अधिक मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको रागी का आटा बनाने का सरल तरीका बताएंगे, जिससे आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं और अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। रागी का आटा कई तरह के व्यंजनों में उपयोग किया जा सकता है।
#1
रागी को धोकर सुखाएं
सबसे पहले रागी को अच्छे से धो लें, ताकि उसकी कीटाणु और गंदगी पूरी तरह से निकल जाए। इसके लिए एक बड़ी छलनी में रागी डालकर पानी से धोएं।
इसके बाद रागी को एक सूती कपड़े पर फैलाकर धूप में सुखाने के लिए रख दें। धूप में सुखाने से रागी का स्वाद बढ़ जाएगा और वह पाउडर बनाने के लिए तैयार हो जाएगा।
ध्यान रखें कि रागी पूरी तरह से सूख जाए, ताकि पाउडर बनाते समय उसमें नमी न रहे।
#2
रागी को भूनें
सूखी रागी को एक कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भूनें, जब तक कि वह हल्का सुनहरा न हो जाएं। भूनते समय लगातार चलाते रहें, ताकि रागी जल न जाए।
भूनने से रागी का स्वाद बढ़ जाएगा और उसका रंग भी बदल जाएगा। भुनी हुई रागी को ठंडा होने दें, फिर इसे मिक्सर में पीसकर बारीक पाउडर बना लें।
इस पाउडर का उपयोग आप कई तरह के व्यंजनों में कर सकते हैं, जैसे कि डोसा, इडली और उपमा आदि।
#3
पीसने का तरीका
अब भुनी हुई रागी को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें, ताकि वह बारीक पाउडर बन जाए। ध्यान रखें कि मिक्सर को ज्यादा न चलाएं, ताकि पाउडर बारीक हो जाए, लेकिन मिक्सर खराब न हो।
पीसते समय बीच-बीच में मिक्सर को खोलकर चेक करें कि पाउडर ठीक से पिस रहा है या नहीं। इस तरह आप आसानी से घर पर ही रागी का आटा बना सकते हैं, जिसे आप कई तरह के व्यंजनों में उपयोग कर सकते हैं।
#4
स्टोर करने का तरीका
बनाए हुए रागी के आटे को एक सूखे एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें, ताकि वह लंबे समय तक ताजा रहे। इस आटे का उपयोग आप कई प्रकार की रेसिपी, जैसे डोसा, इडली और उपमा बनाने के लिए कर सकते हैं।
रागी का आटा न केवल आपके खाने को सेहतमंद बनाएगा, बल्कि आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा। इस प्रकार आप आसानी से घर पर ही रागी का आटा बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।