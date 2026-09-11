न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल का स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद, जानिए इसकी आसान रेसिपी

जब आटा फूल जाए तो इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें। हर हिस्से को गोल आकार में बनाएं और बीच में अंगूठे से छेद करें, ताकि बेगल का पारंपरिक आकार तैयार हो सके।

ध्यान रखें कि छेद बहुत बड़ा न हो। तैयार लोइयों को थोड़ी देर के लिए ढककर रखें, ताकि उनका आकार सही तरीके से सेट हो जाए। आप सही और बराबर आकार हासिल करने के लिए किसी तरह के सांचें का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।