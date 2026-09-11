न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल का स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल एक खास ब्रेड होती है, जिसे पहले उबाला जाता है और फिर ओवन में पकाया जाता है। इसका स्वाद और बनावट इसे बाकी ब्रेड से अलग बनाते हैं। इसे नाश्ते या हल्के खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाना आसान है और इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। आज के लेख में हम आपको इसे घर पर बनाने का तरीका बताएंगे।
सामग्री
बेगल बनाने के लिए जरूरी सामान
बेगल बनाने के लिए आपको जो-जो सामान चाहिए होगा, वो आपको आसानी से रसोई या फिर पास की दुकान पर मिल जाएगा।
इसके लिए आपको 2 कप मैदा, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी, आधा चम्मच खमीर, आधा कप हल्का गर्म पानी, एक बड़ा चम्मच तेल, एक चम्मच खाने का सोडा और तिल या अन्य सजावट के लिए चीजें चाहिए होंगी।
आप इसमें अपनी पसंद के मसाले या भरावन चीजें भी डाल सकते हैं।
#1
आटा तैयार करने का तरीका
इस व्यंजन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आटा तैयार करना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक, चीनी और खमीर डालकर अच्छे से मिला लें।
अब इसमें धीरे-धीरे हल्का गर्म पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इसे अच्छी तरह गूंथकर ढक दें और लगभग आधे घंटे के लिए रख दें, ताकि यह फूल जाए।
खमीर सक्रिय होने से बेगल का स्वाद और बनावट बढ़िया आता है।
#2
बेगल का आकार बनाना
जब आटा फूल जाए तो इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें। हर हिस्से को गोल आकार में बनाएं और बीच में अंगूठे से छेद करें, ताकि बेगल का पारंपरिक आकार तैयार हो सके।
ध्यान रखें कि छेद बहुत बड़ा न हो। तैयार लोइयों को थोड़ी देर के लिए ढककर रखें, ताकि उनका आकार सही तरीके से सेट हो जाए। आप सही और बराबर आकार हासिल करने के लिए किसी तरह के सांचें का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
बेगल को उबालना और पकाना
एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें खाने का सोडा मिलाएं। अब तैयार बेगल को इस पानी में डालें और दोनों तरफ से 1-2 मिनट तक उबालें।
फिर इन्हें एक बेकिंग ट्रे पर रखें। बेगल पर तिल या अन्य सजावटी चीजें छिड़कें।
अब ट्रे को पहले से गर्म ओवन में रखें और बेगल को 20-25 मिनट तक पकाएं। जब तक वे हल्के भूरे और सुनहरे रंग के न हो जाएं तब तक इन्हें पकने दें।