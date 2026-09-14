बाजार से खरीदने के बजाय घर पर आसानी से बनाया जा सकता है मैदा, जानिए तरीका
क्या है खबर?
मैदा एक प्रकार का महीन आटा है, जिसका इस्तेमाल कई व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर मैदा बाजार से खरीदा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर पर भी बनाया जा सकता है? घर पर मैदा बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको बस कुछ कदम उठाने होंगे। आइए आज हम आपको घर पर मैदा बनाने का तरीका बताते हैं, जो कि बाजार से ज्यादा सुरक्षित होगा।
#1
गेहूं के दानों को चुनें
सबसे पहले आपको अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के दाने चुनने होंगे। गेहूं के दाने साफ और सूखे होने चाहिए, ताकि उनमें कोई कीड़ा या गंदगी न हो।
आप स्थानीय बाजार से या किसी भरोसेमंद दुकान से गेहूं के दाने खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि गेहूं के दाने छोटे और गोल आकार के हों, इससे मैदा बनाने में आसानी होगी और यह अच्छे से पिसेगा।
साफ-सुथरे गेहूं के दानों से ही अच्छा मैदा तैयार होगा।
#2
गेहूं के दानों को धोएं
गेहूं के दानों को धोकर साफ करना जरूरी है, ताकि उनमें से कोई गंदगी या कीड़ा हट जाए। इसके लिए पहले गेहूं के दानों को एक छलनी में डालकर पानी से धो लें।
इसके बाद उन्हें साफ कपड़े पर फैलाकर धूप में सुखा लें, जिससे वे पूरी तरह से सूखे हो जाएं। ध्यान रखें कि दानों को ज्यादा देर धूप में न रखें, ताकि वे जल न जाएं और उनका पोषण भी बना रहे।
#3
गेहूं के दानों को पीसें
जब गेहूं के दाने पूरी तरह से सूख जाएं तो उन्हें पीसना शुरू करें। इसके लिए आप किसी भी सामान्य पीसने वाली मशीन का उपयोग कर सकते हैं।
ध्यान दें कि दानों को धीरे-धीरे पीसें, ताकि उनका तापमान ज्यादा न बढ़े और वे अच्छी तरह पिस सकें। पीसने के बाद मिश्रण को छानकर फिर से पीसें, ताकि कोई मोटा हिस्सा रह न जाए।
इस तरह आपका घर का बना मैदा तैयार हो जाएगा।
#4
मैदा को स्टोर करें
अब जब आपका मैदा तैयार हो चुका हो तो उसे एक हवा बंद डिब्बे में भरकर रख दें, ताकि वह लंबे समय तक ताजा बना रहे। आप इस मैदा का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, जैसे रोटी, पेस्ट्री और बिस्किट आदि बनाने के लिए कर सकते हैं।
इस तरह आप आसानी से घर पर ही मैदा बना सकते हैं और अपने व्यंजनों को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। यह बाजार के मैदे से ज्यादा सुरक्षित भी होगा।