घर पर चना दाल से आसानी से बनाया जा सकता है बेसन, जानिए इसका तरीका
क्या है खबर?
बेसन भारतीय खान-पान में एक अहम स्थान रखता है। आमतौर पर इसे बाजार से खरीदा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है? इस लेख में हम आपको चना दाल से बेसन बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने व्यंजनों को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ जरूरी टिप्स भी देंगे, जिससे आपका बेसन बेहतरीन बनेगा।
#1
चना दाल को धोकर सुखाएं
सबसे पहले चना दाल को अच्छे से धो लें। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें चना दाल डालें और कुछ मिनट छोड़ दें।
इसके बाद दाल को छानकर अलग कर दें, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। अब दाल को एक साफ कपड़े पर फैलाकर धूप में सुखाएं।
इससे दाल पूरी तरह से सूख जाएगी और बेसन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखें कि दाल पूरी तरह से सूख जानी चाहिए।
#2
धीमी आंच पर भूनें
सूखी हुई चना दाल को एक कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भूनें। भूनते समय लगातार चलाते रहें, ताकि दाल जल न जाए और रंग बदलने लगे।
जब दाल सुनहरी भूरी हो जाए तो समझ जाएं कि वह भून गई है। भुनी हुई दाल को ठंडा होने दें।
ठंडी होने के बाद दाल को मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। ध्यान रखें कि मिक्सी को बार-बार रोककर चेक करते रहें, ताकि पाउडर ठीक से बने।
#3
छानकर निकालें गुठलियां
पीसी हुई दाल को छानने से पहले उसमें से किसी भी तरह की गुठलियां निकाल लें, जो पाउडर में रह गई हों। इसके लिए एक महीन छलनी या छानने वाले कपड़े का इस्तेमाल करें।
इससे आपका बेसन पूरी तरह साफ हो जाएगा और उसमें कोई भी गंदगी नहीं रहेगी। अब आपका बेसन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।
इस तरह से आप आसानी से घर पर ही बेसन बना सकते हैं।
#4
स्टोर करने का तरीका
बेसन को हवा बंद डिब्बे में रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे।
कभी-कभी बेसन में नमी आ जाती है, जिससे वह खराब हो सकता है। इसे बचाने के लिए बेसन को अच्छे से सुखाकर हवा बंद डिब्बे में रखें।
इससे वह लंबे समय तक ठीक रहेगा और व्यंजनों में इस्तेमाल करने लायक रहेगा। इस प्रकार आप आसानी से घर पर ही बेसन बना सकते हैं।