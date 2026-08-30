घर पर चना दाल से आसानी से बनाया जा सकता है बेसन, जानिए इसका तरीका

बेसन को हवा बंद डिब्बे में रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे।

कभी-कभी बेसन में नमी आ जाती है, जिससे वह खराब हो सकता है। इसे बचाने के लिए बेसन को अच्छे से सुखाकर हवा बंद डिब्बे में रखें।

इससे वह लंबे समय तक ठीक रहेगा और व्यंजनों में इस्तेमाल करने लायक रहेगा। इस प्रकार आप आसानी से घर पर ही बेसन बना सकते हैं।