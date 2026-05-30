राजस्थान के इन धरोहर नगरों की यात्रा बन सकती है बहुत रोमांचक, जानिए कैसे

राजस्थान भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां के धरोहर नगरों में आपको प्राचीन किलें, महल, मंदिर और बाजार देखने को मिलेंगे। इन नगरों की यात्रा करने से आपको राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने का मौका मिलेगा। आइए आज हम आपको राजस्थान के 5 प्रमुख धरोहर नगरों के बारे में बताते हैं, जहां की यात्रा आपके लिए यादगार हो सकती है।

#1 जैसलमेर जैसलमेर को 'सोने का शहर' भी कहा जाता है। यह थार रेगिस्तान में स्थित है और यहां की सुनहरी रेत के टीलों के बीच स्थित यह शहर अपने किले, हवेलियों और बाजारों के लिए मशहूर है। जैसलमेर का किला इस शहर का मुख्य आकर्षण है, जिसे 'सोनार किला' भी कहा जाता है। यहां आप ऊंट की सवारी कर रेगिस्तान का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना भी एक अनोखा अनुभव है।

#2 बीकानेर बीकानेर अपने खास वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां का जूनागढ़ किला, लुहारनिया सरोवर पार्क और करणी माता मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जूनागढ़ किले में कई संग्रहालय और पुस्तकालय हैं, जहां आप बीकानेर के इतिहास को जान सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना भी एक अनोखा अनुभव है। बीकानेर की यात्रा आपको राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने का मौका देती है।

Advertisement

#3 जोधपुर जोधपुर को 'नीला शहर' भी कहा जाता है क्योंकि यहां की अधिकांश इमारतें नीले रंग की हैं। मेहरानगढ़ किला इस शहर का मुख्य आकर्षण है, जो ऊंचाई पर स्थित है और शहर का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा उम्मेद भवन संग्रहालय, जसवंत थड़ा और मंडोर गार्डन भी देखने लायक जगहें हैं। जोधपुर की यात्रा आपको राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने का मौका देती है।

Advertisement

#4 पुष्कर पुष्कर अपनी पवित्र झील और ब्रह्मा मंदिर के लिए मशहूर है। यह शहर पर्यटकों को अपनी आध्यात्मिकता और शांति प्रदान करता है। पुष्कर मेला इस शहर का सबसे बड़ा उत्सव है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना भी एक अनोखा अनुभव है। पुष्कर की यात्रा आपको राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने का मौका देती है।