टोफू से बनाकर खाएं ये व्यंजन, स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्थ्य के लिए हैं फायदेमंद

टोफू सोयाबीन के दूध से बनाया जाता है, जो एक पौधों पर आधारित प्रोटीन का बेहतरीन स्त्रोत है। यह न केवल शाकाहारियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प हो सकता है, जो अपने आहार में प्रोटीन शामिल करना चाहते हैं। आइए आज हम आपको टोफू से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी े बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ सेहतमंद भी हैं।

#1 टोफू भुर्जी टोफू भुर्जी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या दोपहर के भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले टोफू को हाथों से मसलें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालें। मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। अब इसमें मसलकर टोफू डालें और अच्छी तरह मिलाकर पकने दें। हरे धनिया से सजाकर गर्मागर्म परोसें।

#2 टोफू करी टोफू करी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर एक ग्रेवी तैयार करें, फिर इसमें कटे हुए टोफू के टुकड़े डालें। धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। अंत में नारियल का दूध डालकर कुछ मिनट और पकाएं। हरे धनिया से सजाकर गर्मागर्म परोसें।

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#3 टोफू टिक्का मसाला टोफू टिक्का मसाला एक शानदार डिश है, जो पार्टी या खास मौकों पर बनाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले दही और मसालों का मिश्रण तैयार करें, फिर उसमें कटे हुए टोफू के टुकड़े डालकर कुछ देर छोड़ दें। उसके बाद सीक कबाब बनाकर तंदूर या ओवन में सेंक लें। ग्रेवी के लिए प्याज-टमाटर की ग्रेवी बनाएं और उसमें टिक्का टोफू डालकर पकाएं। मलाईदार ग्रेवी में टोफू टिक्का तैयार हो जाएगा।

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#4 टोफू चिली टोफू चिली एक तीखा-मीठा व्यंजन है, जो स्नैक टाइम पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले टोफू को छोटे टुकड़ों में काटकर तल लें या हल्का भून लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च डालें, फिर इसमें सोया सॉस, सिरका, शक्कर मिलाकर थोड़ी देर पकाएं। अंत में तले हुए टोफू डालकर अच्छी तरह मिलाएं। गर्मागर्म टोफू चिली तैयार हो जाएगा।