रसोई के उपकरणों को साफ करना मुश्किल लगता है? ये 5 आसान उपाय आजमाएं

रसोई के उपकरणों को साफ करना कई लोगों के लिए एक कठिन काम हो सकता है, खासकर जब बात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आती है। हालांकि, कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप इस काम को काफी हद तक सरल बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी रसोई के उपकरणों को जल्दी और प्रभावी तरीके से साफ कर सकते हैं।

#1 माइक्रोवेव की सफाई करें आसान माइक्रोवेव को साफ करने के लिए एक कटोरी में पानी डालें और उसमें नींबू का रस मिलाएं, फिर इसे माइक्रोवेव में रखकर गर्म करें। इससे भाप बनेगी, जो जिद्दी दागों को ढीला कर देगी। कुछ मिनट बाद माइक्रोवेव को खोलें और एक नरम कपड़े से पोंछ लें। अगर दाग रह जाएं तो फिर से नींबू पानी गर्म करें। यह तरीका न केवल माइक्रोवेव को साफ करता है बल्कि उसकी चमक भी बढ़ाता है।

#2 ब्लेंडर को ऐसे करें साफ ब्लेंडर को साफ करने के लिए उसमें गर्म पानी और थोड़ा बर्तन धोने का लिक्विड डालें, फिर उसे कुछ सेकंड चलाएं। इसके बाद ब्लेंडर को खाली करके धो लें। अगर ब्लेंडर के हिस्सों पर जिद्दी दाग लगे हों तो उन्हें हटाने के लिए बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर लगाएं, फिर ब्रश से रगड़ें और साफ पानी से धो दें। इससे आपका ब्लेंडर आसानी से साफ हो जाएगा और उसकी चमक भी बनी रहेगी।

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#3 टोस्टर की सफाई करें आसान टोस्टर की सफाई के लिए उसमें से ब्रेड के टुकड़े निकाल लें। इसके बाद एक पुराने टूथब्रश या छोटे ब्रश से उसके अंदरूनी हिस्से को हल्के हाथों से साफ करें। अगर किसी हिस्से पर जिद्दी दाग लगे हों तो उसे हटाने के लिए हल्का सा डिटर्जेंट पानी लगाकर कुछ देर छोड़ दें, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे आपका टोस्टर साफ हो जाएगा और उसकी कार्यक्षमता भी बनी रहेगी।

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#4 चावल पकाने वाले बर्तन को ऐसे करें साफ चावल पकाने वाले बर्तन को साफ करने के लिए सबसे पहले उसके बिजली के तार को हटा दें। इसके बाद उसमें गर्म पानी भरकर थोड़ा सिरका मिलाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इससे जिद्दी दाग ढीले हो जाएंगे। अब इसे खाली करके गीले कपड़े से पोंछ लें। अगर किसी हिस्से पर जिद्दी दाग लगे हों तो उन्हें हटाने के लिए हल्का सा डिटर्जेंट पानी लगाकर कुछ देर छोड़ दें, फिर साफ पानी से धो दें।