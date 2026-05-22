पार्टी के मेन्यू में शामिल करें लजीज चीज बॉल्स, मेहमानों को जरूर आएंगे पसंद

अगर आप पार्टी के लिए कुछ ऐसा स्नैक बनाने की सोच रहे हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आसानी से बनाया जा सके तो चीज बॉल्स एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। आइए आज हम आपको चीज बॉल्स की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

सामग्री चीज बॉल्स के लिए जरूरी सामग्री चीज बॉल्स बनाने के लिए आपको जो-जो सामग्री चाहिए होगी, वो रसोई में मिल जाएगी। इसके लिए 2 बड़े चम्मच मक्खन, एक कप ब्रेड का चूरा, एक कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, एक बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), एक कप ब्रेड के टुकड़े, चीज, थोड़ा मैदा, दूध और तेल लगेगा।

रेसिपी चीज बॉल्स बनाने का तरीका सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करके उसमें ब्रेड का चूरा डालें और सुनहरे भूरे रंग का होने तक भून लें। अब गैस बंद करके पैन में पनीर, हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को ठंडा करके छोटी-छोटी गोल लोईयां बनाएं। फिर हर लोई में थोड़ा-सा चीज रखकर इसे बंद कर दें। इसके बाद मैदे और दूध वाले मिश्रण में चीज बॉल्स को डुबोएं और तलकर परोसें।

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तरीका चीज बॉल्स को तलने का तरीका चीज बॉल्स को तलने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर इसमें एक-एक करके चीज बॉल्स डालें। इन्हें तब तक तलें जब तक कि यह सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। सभी बॉल्स को इसी तरह तलकर एक प्लेट में निकालें। आप चाहें तो चीज बॉल्स को बेक भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें, फिर सभी बॉल्स को 10 से 15 मिनट तक बेक करें।

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