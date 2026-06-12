खट्टी चेरी को फेंकने के बजाय इन तरीकों से करें सेवन, बन सकते हैं बेहतरीन व्यंजन
क्या है खबर?
चेरी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जो कई सेहत के फायदे देता है। हालांकि, कभी-कभी चेरी बहुत खट्टी मिल जाती हैं, जिनका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन खट्टी चेरी का क्या किया जाए, ताकि ये बर्बाद न हो? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताते हैं, जिनसे आप खट्टी चेरी का सेवन कर सकते हैं। इनके जरिए आपको इनका स्वाद भी मिलेगा और आपको इन्हें फेंकना भी नहीं पड़ेगा।
#1
खट्टी चेरी की मीठी चटनी बनाएं
घर में रखी खट्टी चेरी से आप एक स्वादिष्ट मीठी चटनी बना सकते हैं, जो खान-पान का मजा दोगुना कर देगी। इसके लिए सबसे पहले चेरी को अच्छे से धोकर उनके बीज निकाल दें। इसके बाद इन्हें चीनी, नींबू का रस और पानी के साथ पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। इस मिश्रण को ठंडा करके जार में भर लें और फ्रिज में रखें। यह चटनी ब्रेड या पराठे के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।
#2
पेय पदार्थ में डालें
खट्टी चेरी को आप अपने रोजमर्रा के पेय में शामिल कर सकते हैं, जो गर्मी से राहत दिला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में खट्टी चेरी को धोकर काट लें, फिर इन्हें दही या दूध के साथ मिक्सर में डालें और अच्छे से मिलाएं। आप इसमें थोड़ा शहद या चीनी भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है।
#3
चेरी की मसालेदार चटनी बनाएं
चेरी की मसालेदार चटनी भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में खट्टी चेरी को पानी में उबालें, ताकि वे नरम हो जाएं। इसके बाद इन्हें प्याज, लहसुन, अदरक, नमक और मसालों के साथ पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। यह चटनी रोटी या पराठे के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।
#4
मुरब्बा बनाएं
मुरब्बा एक पारंपरिक भारतीय मीठा व्यंजन है, जिसे कई तरह के फलों से बनाया जाता है। इसमें खट्टी चेरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले चेरी को चीनी और पानी के साथ पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर मिलाएं और ठंडा होने दें। यह मुरब्बा लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसलिए इसे स्टोर करके रखा जा सकता है।