खट्टी चेरी से बने व्यंजन

खट्टी चेरी को फेंकने के बजाय इन तरीकों से करें सेवन, बन सकते हैं बेहतरीन व्यंजन

लेखन सयाली 06:12 pm Jun 12, 202606:12 pm

क्या है खबर?

चेरी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जो कई सेहत के फायदे देता है। हालांकि, कभी-कभी चेरी बहुत खट्टी मिल जाती हैं, जिनका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन खट्टी चेरी का क्या किया जाए, ताकि ये बर्बाद न हो? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताते हैं, जिनसे आप खट्टी चेरी का सेवन कर सकते हैं। इनके जरिए आपको इनका स्वाद भी मिलेगा और आपको इन्हें फेंकना भी नहीं पड़ेगा।