घर पर आसानी से बनाया जा सकता है वीगन पिज्जा, जानिए इसे बनाने की रेसिपी

पिज्जा के लिए सब्जियां चुनते समय अपनी पसंद के अनुसार ही सब्जियों का चयन करें। आप शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मशरूम और जैतून का उपयोग कर सकते हैं।

सबसे पहले सभी सब्जियों को बारीक काट लें, ताकि पिज्जा पर समान रूप से फैल सकें। अगर आप चाहें तो सब्जियों को थोड़ा भून भी सकते हैं, ताकि उनका स्वाद बढ़ जाए।

इसके लिए एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें सभी सब्जियों को मिलाकर कुछ मिनट तक पकाएं।