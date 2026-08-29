घर पर आसानी से बनाया जा सकता है वीगन पिज्जा, जानिए इसे बनाने की रेसिपी
क्या है खबर?
पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद है। अगर आप वीगन हैं और सोचते हैं कि घर पर वीगन पिज्जा बनाना मुश्किल है तो ऐसा नहीं है। इस लेख में हम आपको एक आसान और झटपट बनने वाले वीगन पिज्जा की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को अपनाकर आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
#1
पिज्जा बेस बनाने का तरीका
सबसे पहले पिज्जा बेस तैयार करें। इसके लिए आपको मैदा, पानी, नमक और थोड़ा-सा तेल चाहिए।
एक बड़े कटोरे में मैदा, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाएं। फिर इसमें धीरे-धीरे पानी डालें और गूंथ लें, जब तक कि आटा नरम न हो जाए।
अब इस आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रखें, ताकि यह थोड़ा फूल जाए। इसके बाद इसे बेलकर गोल आकार दे दें, जिससे आपका पिज्जा बेस तैयार हो जाएगा।
#2
पिज्जा सॉस कैसे बनाएं?
पिज्जा सॉस के लिए आपको टमाटर, प्याज, लहसुन, नमक और थोड़ी-सी अजवायन चाहिए। सबसे पहले टमाटर और प्याज को बारीक काट लें।
अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें लहसुन भूनें। फिर इसमें टमाटर और प्याज डालकर पकाएं, जब तक कि वे नरम न हो जाएं।
इसके बाद इसमें नमक और अजवायन मिलाएं और 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि सॉस गाढ़ा हो जाए। आपका पिज्जा सॉस तैयार हो जाएगा।
#3
सब्जियों को कैसे तैयार करें?
पिज्जा के लिए सब्जियां चुनते समय अपनी पसंद के अनुसार ही सब्जियों का चयन करें। आप शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मशरूम और जैतून का उपयोग कर सकते हैं।
सबसे पहले सभी सब्जियों को बारीक काट लें, ताकि पिज्जा पर समान रूप से फैल सकें। अगर आप चाहें तो सब्जियों को थोड़ा भून भी सकते हैं, ताकि उनका स्वाद बढ़ जाए।
इसके लिए एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें सभी सब्जियों को मिलाकर कुछ मिनट तक पकाएं।
#4
पिज्जा को बेक करें
अब बारी आती है पिज्जा को बेक करने की। इसके लिए ओवन को 220 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म करें।
इसके बाद पहले पिज्जा बेस पर थोड़ा-सा पिज्जा सॉस फैलाएं और फिर ऊपर से कटी हुई सब्जियां डालें।
अब तैयार पिज्जा को पहले से गर्म किए ओवन में रखें और लगभग 15-20 मिनट तक बेक करें, जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए।
परोसने से पहले इस पर चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो का छिड़काव करना न भूलें।