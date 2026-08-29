वीगन लोगों के लिए पास्ता बनाने की आसान रेसिपी, जिसे चखते ही दिल हो जाएगा खुश
क्या है खबर?
पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो सभी लोगों का पसंदीदा बन जाता है। अगर आप वीगन हैं और सोचते हैं कि पास्ता कैसे बनाया जा सकता है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको एक आसान और स्वादिष्ट वीगन पास्ता की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। यह रेसिपी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।
#1
पास्ता उबालने का तरीका
सबसे पहले जितना चाहिए, उतना पास्ता लें और उसे उबलते पानी में थोड़ा नमक डालकर पकाएं। जब पास्ता नरम हो जाए तो उसे छानकर ठंडे पानी से धो लें, ताकि उसकी पकने की प्रक्रिया रुक जाए।
इस तरह आपका पास्ता तैयार हो जाएगा, जिसे आप आगे की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पास्ता ज्यादा न पके, क्योंकि इससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है और वह चिपचिपा हो सकता है।
#2
सब्जियों को तैयार करें
अब बारी आती है सब्जियों की, जो आपके पास्ता को रंग-बिरंगा और पौष्टिक बनाएंगी। इसके लिए आप प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वे जल्दी पक जाएं। आप चाहें तो अपनी पसंदीदा कोई भी सब्जी इसमें शामिल कर सकते हैं।
सब्जियों को मिलाकर एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उन्हें नरम होने तक भूनें।
#3
सॉस बनाएं
पास्ता के लिए सॉस बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको थोड़ा-सा जैतून का तेल गर्म करना होगा, फिर उसमें लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें।
अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालकर अच्छे से मिलाएं।
आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी टमाटर की चटनी भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#4
पास्ता को अंतिम रूप दें
अब बारी आती है पूरे मिश्रण को एक साथ मिलाने की। सबसे पहले उबले हुए पास्ता को तैयार की गई सब्जियों और सॉस में डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं।
इसे 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सभी स्वाद अच्छे से मिल जाएं। आपका वीगन पास्ता तैयार है, जिसे आप गर्मा-गर्म परोस सकते हैं।
इस तरह से आप बिना किसी झंझट के स्वादिष्ट वीगन पास्ता बना सकते हैं।