खास मौकों और और खास बना देगा मेक्सिकन मशरूम पोजोल, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
मेक्सिकन पोजोल एक पारंपरिक व्यंजन है, जो आमतौर पर मांसाहारी होता है। हालांकि, आज हम आपको इसका शाकाहारी रूप बताएंगे, जो मशरूम से बनता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें मक्का, मशरूम और अलग-अलग मसालों का उपयोग किया जाता है। यह व्यंजन खास मौकों पर बनाना अच्छा रहता है और इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। आइए मेक्सिकन मशरूम पोजोल की रेसिपी जानते हैं।
#1
सबसे पहले मक्का उबालें
शाकाहारी मेक्सिकन मशरूम पोजोल की शुरुआत मक्का उबालने से होती है। इसके लिए सबसे पहले जितनी जरूरत हो उतना मक्का लें और उसे अच्छे से धो लें। अब एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें मक्का डालें और उसे मध्यम आंच पर पकने दें, जब तक कि मक्का पूरी तरह से नरम न हो जाए। यह प्रक्रिया लगभग 30-40 मिनट तक चल सकती है। जब मक्का उबल जाए तो उसे छानकर अलग रख दें, ताकि उसका अतिरिक्त पानी निकल जाए।
#2
सब्जियां काटें
अब बारी आती है सब्जियों की तैयारी करने की। इसके लिए आप अपनी पसंदीदा सब्जियां चुन सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और लहसुन आदि। इन्हें अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां, जैसे कि हरी मटर, कॉर्न और ब्रोकली आदि भी मिला सकते हैं। सब्जियों को काटने के बाद उन्हें एक प्लेट में अलग रख दें, ताकि जब आपको उन्हें पकाना हो तो सब कुछ आसानी से मिल सके।
#3
मशरूम को भूनें
मेक्सिकन मशरूम पोजोल के लिए मशरूम का उपयोग किया जाता है, जो इस व्यंजन को एक अनोखा स्वाद देता है। इसके लिए सबसे पहले जितनी जरूरत हो उतना मशरूम लें और उन्हें अच्छे से धोकर पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए मशरूम डालकर उन्हें सुनहरा होने तक भूनें। जब मशरूम भून जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें, ताकि वे ठंडे हो सकें।
#4
ग्रेवी बनाएं
अब बारी आती है ग्रेवी बनाने की। इसके लिए एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए प्याज और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर डालें और जब तक टमाटर नरम न हो जाए तब तक पकाएं। अब इसमें उबला हुआ मक्का, मशरूम और अन्य सब्जियां डालें और सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण में लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर पकाएं।
#5
पोजोल को दें अंतिम रूप
जब ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए तो इसमें उबला हुआ मक्का और भुने हुए मशरूम डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। अंत में इस व्यंजन को कटोरे में डालकर ऊपर से थोड़ा-सा नींबू का रस निचोड़कर परोसें। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं।