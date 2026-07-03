वेज मेक्सिकन मशरूम पोजोल की रेसिपी

खास मौकों और और खास बना देगा मेक्सिकन मशरूम पोजोल, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली 05:26 pm Jul 03, 202605:26 pm

क्या है खबर?

मेक्सिकन पोजोल एक पारंपरिक व्यंजन है, जो आमतौर पर मांसाहारी होता है। हालांकि, आज हम आपको इसका शाकाहारी रूप बताएंगे, जो मशरूम से बनता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें मक्का, मशरूम और अलग-अलग मसालों का उपयोग किया जाता है। यह व्यंजन खास मौकों पर बनाना अच्छा रहता है और इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। आइए मेक्सिकन मशरूम पोजोल की रेसिपी जानते हैं।