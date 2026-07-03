घर पर आसानी से बनाया जा सकता है वेज मेक्सिकन बरिटो बाउल, जानिए इसकी रेसिपी

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सब्जियों को भूनना

अब बारी आती है सब्जियों को भूनने की। इसके लिए एक कढ़ाई लें और उसमें थोड़ा तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें, फिर बाकी की सभी कटी हुई सब्जियां डालें और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को नरम होने तक भूनें, लेकिन ध्यान रखें कि वे ज्यादा न पकें, ताकि उनका स्वाद बरकरार रहे। भूनते समय बीच-बीच में उन्हें पलटते रहें, ताकि वे समान रूप से पकें।