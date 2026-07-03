घर पर आसानी से बनाया जा सकता है वेज मेक्सिकन बरिटो बाउल, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
मेक्सिकन बरिटो बाउल एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह व्यंजन न केवल लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें कई तरह की सब्जियां, अनाज और मसालों का मेल होता है, जो इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप अपने परिवार के साथ मजे से खा सकते हैं।
#1
चावल उबालने की विधि
मेक्सिकन बरिटो बाउल की शुरुआत चावल उबालने से होती है। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल लें और उन्हें अच्छी तरह धो लें। इसके बाद एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी उबल जाए तो इसमें चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। चावल पकने के बाद उन्हें छानकर अलग रख दें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए और चावल ठंडे हो जाएं और खिले-खिले भी रहें।
#2
सब्जियों की तैयारी
बरिटो बाउल के लिए आपको कई तरह की सब्जियां चाहिए होंगी, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, मक्का और गाजर आदि। इन सब्जियों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप अपनी पसंदीदा सब्जियां भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च या हरी धनिया भी डाल सकते हैं। सब्जियों को काटने के बाद उन्हें एक प्लेट में अलग-अलग रख दें, ताकि बाद में उन्हें आसानी से उपयोग किया जा सके।
#3
मसाले तैयार करना
मसालों के बिना कोई भी व्यंजन अधूरा लगता है, इसलिए बरिटो बाउल के लिए मसाले तैयार करना जरूरी है। इसके लिए एक छोटे बर्तन में लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर एक मसाला पाउडर तैयार करें। अगर आप चाहें तो इसमें ओरेगानो या चिली फ्लेक्स भी मिला सकते हैं। यह मसाला आपके व्यंजन को एक अनोखा स्वाद देगा। आप इसे अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
#4
सब्जियों को भूनना
अब बारी आती है सब्जियों को भूनने की। इसके लिए एक कढ़ाई लें और उसमें थोड़ा तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें, फिर बाकी की सभी कटी हुई सब्जियां डालें और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को नरम होने तक भूनें, लेकिन ध्यान रखें कि वे ज्यादा न पकें, ताकि उनका स्वाद बरकरार रहे। भूनते समय बीच-बीच में उन्हें पलटते रहें, ताकि वे समान रूप से पकें।
#5
बाउल तैयार करना
अब बारी आती है बाउल बनाने की। इसके लिए एक बड़े बर्तन में सबसे पहले उबले हुए चावल रखें, फिर ऊपर से भुनी हुई सब्जियां डालें। इसके बाद ऊपर से थोड़ा-सा तैयार किया हुआ मसाला छिड़कें और अंत में ताजे हरे धनिये से सजाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नींबू रस भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इस तरह आपका स्वादिष्ट वेज मेक्सिकन बरिटो बाउल तैयार हो जाएगा।