कटहल कोरमा की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है शाकाहारी कटहल कोरमा, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन सयाली 04:54 pm Jul 03, 202604:54 pm

क्या है खबर?

कोरमा एक ऐसा व्यंजन है, जो अपने खास मसालों और स्वादिष्ट ग्रेवी के लिए जाना जाता है। यह आमतौर पर मांसाहारी व्यंजनों में मिलता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि शाकाहारी कटहल कोरमा भी उतना ही स्वादिष्ट होता है? कटहल एक अनोखा फल है, जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कटहल कोरमा की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।