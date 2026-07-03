घर पर आसानी से बनाया जा सकता है शाकाहारी कटहल कोरमा, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
कोरमा एक ऐसा व्यंजन है, जो अपने खास मसालों और स्वादिष्ट ग्रेवी के लिए जाना जाता है। यह आमतौर पर मांसाहारी व्यंजनों में मिलता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि शाकाहारी कटहल कोरमा भी उतना ही स्वादिष्ट होता है? कटहल एक अनोखा फल है, जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कटहल कोरमा की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
#1
कटहल को कैसे तैयार करें?
कटहल कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले आपको कटहल को सही तरीके से तैयार करना होगा। कटहल को छीलकर उसके बीज निकाल दें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन टुकड़ों को पानी में कुछ मिनट उबाल लें, ताकि वे नरम हो जाएं। इससे कटहल का कच्चापन दूर हो जाएगा और वह कोरमा में अच्छी तरह से पक जाएगा। उबलने के बाद कटहल को छानकर अलग रख दें, ताकि उसका अतिरिक्त पानी निकल जाए।
#2
मसाले तैयार करें
कोरमा के लिए आपको अलग-अलग मसालों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आदि। इन सभी मसालों को एक साथ मिलाकर एक पाउडर बना लें। इसके अलावा प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी तैयार करें। इन सभी सामग्री को तैयार करने के बाद आप कोरमा की ग्रेवी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो इस व्यंजन का एक अहम भाग है।
#3
ग्रेवी बनाएं
इस लजीज व्यंजन की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें, जब तक कि यह चटकने लगे। इसके बाद इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भूनें, जब तक कि तेल ऊपर न आ जाए। अब इसमें तैयार मसाला मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर अच्छे से मिलाएं और ग्रेवी को गाढ़ा होने तक पकने दें।
#4
कटहल को ग्रेवी में मिलाएं
जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए तो उसमें उबले हुए कटहल के टुकड़े डालें और अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी टुकड़े ग्रेवी में अच्छी तरह से मिल जाएं। इसके बाद इस मिश्रण को धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से कटहल में समा जाएं। अगर ग्रेवी बहुत गाढ़ी लग रही हो तो उसमें थोड़ा पानी डालकर मिला लें। आप इसमें अपनी पसंद के अन्य मसाले भी डाल सकते हैं।