जापान का मशहूर व्यंजन है स्टिर फ्राइड उडोन नूडल्स, जानिए इसे बनाने का तरीका
क्या है खबर?
स्टिर फ्राइड उडोन नूडल्स एक ऐसा व्यंजन है, जो जापानी खान-पान का हिस्सा है। यह न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। उडोन मोटे और मुलायम नूडल्स होते हैं, जो गेहूं से बने होते हैं। इसे बनाना आसान है और यह सभी उम्र के लोगों को पसंद आता है। आइए जानते हैं स्टिर फ्राइड उडोन नूडल्स की रेसिपी, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।
सामग्रियां
स्टिर फ्राइड उडोन नूडल्स के लिए जरूरी सामग्री
स्टिर फ्राइड उडोन नूडल्स बनाने के लिए आपको 200 ग्राम उडोन नूडल्स, एक गाजर (लंबी कटी हुई), आधा कप ब्रोकली, आधा कप शिमला मिर्च (लंबी कटी हुई), आधा कप मशरूम (पतले कटे हुए), 2-3 लहसुन की कलियां (कटी हुई), 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच चिली सॉस, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक (स्वादानुसार) और तेल (तड़का लगाने के लिए) चाहिए होगा।
आप इसमें अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं।
#1
उडोन नूडल्स को उबालें
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें थोड़ा नमक डालें। इसके बाद उडोन नूडल्स को उसमें डालकर 2-3 मिनट तक उबालें, जब तक कि वे नरम न हो जाएं।
उबालने के बाद इन्हें छानकर ठंडे पानी से धो लें, ताकि पकने की प्रक्रिया रुक जाए और नूडल्स ठंडे हो जाएं। इस तरह तैयार किए हुए उडोन नूडल्स पकाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
इन्हें बहुत ज्यादा उबालने की गलती न करें।
#2
सब्जियों को भूनें
अब एक कढ़ाई या बड़े पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें कटी हुई गाजर, ब्रोकली, शिमला मिर्च और मशरूम डालकर तेज आंच पर भूनें।
इन सब्जियों को तब तक भूनें जब तक वे थोड़ी नरम न हो जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वे पूरी तरह से गलें नहीं।
इसके लिए लगभग 5-7 मिनट तक भूनना पर्याप्त होगा। भूनने से सब्जियों का स्वाद बढ़ जाएगा और वे अधिक पौष्टिक भी बनेंगी।
#3
सॉस मिलाएं
जब सब्जियां अच्छी तरह भुन जाएं तो इसमें सोया सॉस और चिली सॉस डालें। इन सॉस को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी सब्जियों पर समान रूप से लेप हो जाए।
इसके बाद इसमें काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और उनका स्वाद नूडल्स में समा जाए।
इससे व्यंजन का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#4
नूडल्स मिलाएं
अब उबले हुए उडोन नूडल्स को सब्जियों वाले मिश्रण में डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और नूडल्स गर्म हो जाएं।
इस दौरान लगातार हलाते रहें, ताकि नूडल्स जलें नहीं और उनका स्वाद बना रहे। अब आपका स्टिर फ्राइड उडोन नूडल्स तैयार है।
इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें। आप इसमें अन्य मसाले भी मिला सकते हैं।