स्टिर फ्राइड उडोन नूडल्स की रेसिपी

जापान का मशहूर व्यंजन है स्टिर फ्राइड उडोन नूडल्स, जानिए इसे बनाने का तरीका

लेखन सयाली 05:25 pm Sep 06, 202605:25 pm

क्या है खबर?

स्टिर फ्राइड उडोन नूडल्स एक ऐसा व्यंजन है, जो जापानी खान-पान का हिस्सा है। यह न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। उडोन मोटे और मुलायम नूडल्स होते हैं, जो गेहूं से बने होते हैं। इसे बनाना आसान है और यह सभी उम्र के लोगों को पसंद आता है। आइए जानते हैं स्टिर फ्राइड उडोन नूडल्स की रेसिपी, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।