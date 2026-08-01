दक्षिण भारत का पारंपरिक व्यंजन है मूडे इडली, जानिए इसे बनाने का तरीका
क्या है खबर?
मूडे इडली दक्षिण भारत की एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो खासतौर पर कर्नाटक में बहुत पसंद की जाती है। यह इडली सूती धागे में लपेटकर बनाई जाती है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। मूडे इडली बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन यह बहुत ही सरल और मजेदार है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं, ताकि आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकें और अपने परिवार को खुश कर सकें।
सामग्री
मूडे इडली के लिए जरूरी सामग्री
मूडे इडली बनाने के लिए आपको सूजी, दही, नमक, पानी और थोड़ा-सा तेल चाहिए होगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे गाजर, हरी मिर्च और हरी मटर आदि भी मिला सकते हैं।
मूडे इडली में स्वाद बढ़ाने के लिए करी पत्ते, सरसों के दाने और उड़द दाल का तड़का भी लगाया जा सकता है। इन चीजों का सही अनुपात आपके इडली के स्वाद को और भी बढ़ा देगा।
बैटर
बैटर तैयार करें
मूडे इडली का बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले सूजी को दही में अच्छे से मिला लें। इसमें थोड़ा नमक डालें और इसे कम से कम 30 मिनट तक ढककर रख दें, ताकि सूजी फूल जाए।
इसके बाद पानी मिलाकर बैटर को गाढ़ा या पतला करें, जैसा कि आपको पसंद हो। बैटर को अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि सारे तत्व एकसाथ मिल जाएं।
ध्यान रखें कि बैटर बहुत गाढ़ा न हो, वरना इडली अच्छी नहीं बनेगी।
लपेटना
लपेटना शुरू करें
अब बारी आती है मूडे बांधने की। इसके लिए केले के पत्तों को लंबाई में काटकर उसमें पहले से तैयार किए गए बैटर को भरें। इसके बाद सूती धागे से इन पत्तों को अच्छी तरह बांध दें।
पत्ते न ज्यादा ढीले हों और न ज्यादा कसे हुए हों, बस इतना सही रहे कि बैटर बाहर न गिरे। हर पत्ते में लगभग एक चौथाई बैटर भरें।
ध्यान रखें कि बैटर ज्यादा नहीं भरना, वरना पकाने के बाद बाहर निकल जाएगा।
पकाना
पकाने का तरीका
मूडे इडली को पकाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें एक स्टैंड रखें, ताकि इडली बाहर न गिरें।
अब हर पत्ते को स्टैंड पर रखें और ढक्कन बंद करके लगभग 15-20 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में चेक करें कि इडली पक गई हैं या नहीं।
जब सभी इडली पक जाएं तो उन्हें गर्मा-गर्म परोसें। इन इडली को नारियल की चटनी या सांभर के साथ खाया जा सकता है।