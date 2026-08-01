मूडे इडली की रेसिपी

दक्षिण भारत का पारंपरिक व्यंजन है मूडे इडली, जानिए इसे बनाने का तरीका

लेखन सयाली 01:03 pm Aug 01, 202601:03 pm

क्या है खबर?

मूडे इडली दक्षिण भारत की एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो खासतौर पर कर्नाटक में बहुत पसंद की जाती है। यह इडली सूती धागे में लपेटकर बनाई जाती है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। मूडे इडली बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन यह बहुत ही सरल और मजेदार है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं, ताकि आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकें और अपने परिवार को खुश कर सकें।