गोवा की पारंपरिक ब्रेड है पोई, इस रेसिपी के जरिए घर पर बनाना होगा आसान

गोअन पोई एक स्वादिष्ट और पौष्टिक ब्रेड है, जो गोवा के पारंपरिक व्यंजनों में से एक है। यह गोल और मुलायम होती है और यह बीच से खोखली होती है, जो इसे पीटा ब्रेड के समान बनाता है। इसे साबुत गेहूं और चोकर से बनाया जाता है और स्थानीय नारियल ताड़ के रस से फरमेंट किया जाता है। आइए आज हम आपको गोअन पोई की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है।

सामग्री गोअन पोई बनाने के लिए जरूरी चीजें पोई बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, उन्हें आप रसोई में पा सकते हैं या फिर बाजार से खरीदकर ला सकते हैं। इसके लिए आपको 2 कप गेहूं का आटा, एक कप गेहूं की भूसी, आधा कप पानी, आधा चम्मच सक्रिय सूखा खमीर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच तेल, नारियल ताड़ का रस और एक चुटकी खाने का सोडा चाहिए होगा। आप सामग्रियों की मात्रा बढ़ा या घटा भी सकते हैं।

विधि गोअन पोई बनाने की रेसिपी सबसे पहले एक बर्तन में खमीर और चीनी को पानी के साथ मिलाकर फूल जाने दें। अब इसे गेहूं के आटे, नमक और खाने के सोडे में डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद इसमें नारियल ताड़ का रस और पानी डालकर घोल तैयार कर लें। इस घोल को थोड़ी देर ढककर रख दें, ताकि यह फूल जाए। अब लोइयों को भूसी से लपेटें, गोल आकार में बेल लें और ओवन में अच्छी तरह पकने तक बेक कर लें।

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परोसना पोई को किस तरह से परोसें? गोअन पोई को आप किसी भी सब्जी या चटनी के साथ परोस सकते हैं। इसकी नरम और स्वादिष्ट बनावट किसी भी व्यंजन के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप इसे सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को यह ब्रेड बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है। इसे लोग चीज और सब्जियां भरकर खाना पसंद करते हैं।

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