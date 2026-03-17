इथियोपिया की पारंपरिक रोटी है इनजेरा, जो बढ़ा देगी किसी भी व्यंजन का स्वाद

इनजेरा इथियोपिया का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे खासतौर पर किसी भी मांसाहारी व्यंजन के साथ परोसा जाता है। यह एक किस्म की पैनकेक जैसी बनावट वाली पतली रोटी होती है, जो फर्मेंटेड होती है। अगर आप शाकाहारी हैं तो भी आप इनजेरा का आनंद ले सकते हैं। इस व्यंजन की खासियत यह है कि इसे एक सांचे में पकाया जाता है, जिससे यह अपने आप में एक अनोखा स्वाद समेटे हुए है। आइए इनजेरा बनाने की रेसिपी जानते हैं।

सामग्रियां इस व्यंजन को बनाने के लिए लगेगा ये सामान इनजेरा बनाने के लिए आपको जो-जो भी चीजें चाहिए होंगी, वो सब आपको आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको एक कप इथियोपियाई जौ के आटे, एक कप सामान्य गेहूं के आटे, डेढ़ कप पानी, नमक (स्वादानुसार), बेकिंग सोडा (वैकल्पिक), थोड़े तेल, प्याज और लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर की जरूरत पड़ेगी। इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार सामग्रियां बढ़ा या घटा भी सकते हैं।

रेसिपी इनजेरा बनाने का तरीका सबसे पहले एक बड़े बर्तन में इथियोपियाई जौ का आटा, गेहूं का आटा, नमक और पानी डालकर इन्हें अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को लगभग 24 घंटे के लिए ढककर रख दें। समय पूरा होने के बाद मिश्रण में बेकिंग सोडा मिलाएं। इसके बाद गैस पर तवे को गर्म करके उस पर तेल लगाकर मिश्रण को एक पराठे जितना पतला फैलाएं। तवे को ढक्कन से ढकें और मिश्रण के फूलने पर इनजेरा को प्लेट में निकालें।

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परोसना इनजेरा को परोसने का तरीका आप चाहें तो इनजेरा को किसी भी मांसाहारी या शाकाहारी व्यंजन के साथ परोस सकते हैं। हालांकि, अगर आप शाकाहारी हैं तो प्याज और लहसुन को तेल में भूनकर इनके साथ भी इनजेरा को परोस सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंदीदा मसालेदार भारतीय सब्जी को भी इस व्यंजन के साथ खा सकते हैं। आम तौर पर इसके साथ डोरो वाट, मिसिर वाट, शिरो और गोमेन परोसा जाता है, जो पारंपरिक इथियोपियाई पकवान हैं।

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