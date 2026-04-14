बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा रसायन युक्त टमाटर सॉस, जानें घर पर बनाने का तरीका

बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी को टमाटर सॉस खाना पसंद है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि कई व्यंजनों के साथ खाने पर उनका जायका बढ़ा देता है। हालांकि, बाजार में मिलने वाले टमाटर सॉस में कृत्रिम रंग और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ऐसे में क्यों न घर पर टमाटर बनाया जाए, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हो। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

#1 सबसे पहले टमाटर को उबालें घर पर टमाटर सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें टमाटर को उबालना होगा। इसके लिए एक किलो टमाटर को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन्हें एक बड़े बर्तन में डालकर पानी से भर दें और इसे गैस पर चढ़ाकर उबालें। जब टमाटर नरम हो जाएं तो गैस बंद करके उन्हें ठंडा होने दें। इसके बाद टमाटर को छानकर उनका गूदा निकाल लें, ताकि सॉस में कोई छिलका न हो।

#2 मसाले तैयार करें अब हमें सॉस के लिए मसाले तैयार करने होंगे। इसके लिए एक छोटे पैन में एक चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच सिरका मिलाकर इसे अच्छी तरह से पकाएं। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके एक कटोरी में निकाल लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा शहद भी मिला सकते हैं, जिससे यह और भी सेहतमंद हो जाएगा।

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#2 टमाटर का गूदा बनाएं अब बारी आती है टमाटर के गूदे की। इसके लिए उबले हुए टमाटर के गूदे को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट को एक पैन में डालकर उसमें थोड़ी-सी चीनी, नमक और मसाले मिला दें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इस प्रक्रिया से सॉस का स्वाद और भी बढ़ जाता है और एक खट्टा-मीठा स्वाद मिल जाता है।

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