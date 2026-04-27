कई पेय को स्वादिष्ट बना सकता है ठंडाई मसाला, इस घर पर ही कर लें तैयार

गर्मियों में ठंडाई का सेवन शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ तरोताजा महसूस कराता है। ठंडाई को बनाने के लिए ठंडाई मसाला का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आमतौर पर लोग बाजार से लाते हैं। हालांकि, इस मसाले को घर पर बनाना आसान है और यह आपके पेय को और भी स्वादिष्ट बना सकता है। आइए आज हम आपको ठंडाई मसाले की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 सूखे मेवे डालकर बनाएं ठंडाई मसाला ठंडाई मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले बादाम, काजू और पिस्ता को एक साथ भूनें। इन्हें धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इन भुने हुए सूखे मेवों को ठंडा करके मिक्सी में पीस लें। अब इस पाउडर को एक कटोरी में निकाल लें और उसमें इलायची का पाउडर मिलाएं। इसके बाद इसमें केसर के धागे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आपका ठंडाई मसाला तैयार हो गया। इसे आप किसी भी बंद डिब्बे में रख सकते हैं।

#2 गुलाब की पंखुड़ियों से मिलेगा अलग स्वाद गुलाब की पंखुड़ियों से भी ठंडाई मसाले को खास बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले गुलाब की पंखुडियों को अच्छे से धो लें और फिर उन्हें सूखा लें। अब इन्हें मिक्सी में पीस लें, जिससे इसका एक दरदरा पाउडर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस पाउडर को सूखे मेवों वाले मिश्रण में मिलाएं, फिर इसमें इलायची का पाउडर और केसर के धागे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को बंद डिब्बे में रखकर सुरक्षित रखें।

Advertisement

#3 मसालों का सही अनुपात अपनाएं ठंडाई मसाले में इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों का सही अनुपात बहुत जरूरी है, ताकि इसका स्वाद बेहतरीन रहे। इसके लिए सबसे पहले दालचीनी, जायफल और इलायची का पाउडर को एक साथ मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को सूखे मेवों वाले मिश्रण में मिलाएं, फिर इसमें सूखे गुलाब की पंखुड़ियां और केसर के धागे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस तरह आपका ठंडाई मसाला तैयार हो जाएगा, जिससे आप अपने पेय को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।

Advertisement