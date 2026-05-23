घर पर आसानी से तैयार करें आइस्ड मैंगो माचा, पी कर दिल हो जाएगा खुश

गर्मियों में ठंडा-ठंडा पेय पीने का मजा ही कुछ और होता है। अगर आप भी ठंडी चीजें पसंद करते हैं तो आज हम आपको आइस्ड मैंगो माचा पेय बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे। आम और ग्रीन टी के मेल से बनने वाला यह पेय स्वाद में बहुत अच्छा होता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इसे कैसे तैयार किया जा सकता है। इसे पीने के बाद आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे।

सामग्री आइस्ड मैंगो माचा के लिए जरूरी सामग्री आइस्ड मैंगो माचा बनाने के लिए आम का सीजन सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि इस समय आपको कई तरह के आम मिल जाएंगे। इसके लिए आपको एक आम, एक चम्मच माचा पाउडर, एक चौथाई कप पानी, 2 चम्मच शहद या गुड़, एक कप दूध, बर्फ के टुकड़े, आम के कुछ टुकड़े, पुदीने की कुछ पत्तियां और मेवे (वैकल्पिक) चाहिए होंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार सामग्री की मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं।

#1 सबसे पहले बनाएं आम की प्यूरी इस ताजगी देने वाले पेय को बनाने की शुरूआत आम की प्यूरी बनाने से ही होगी। इसके लिए आम को छीलकर उसके गूदे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसे मिक्सर में डालकर पीसें और प्यूरी तैयार कर लें। अगर आम खट्टा है तो प्यूरी को मीठा करने के लिए आप शहद या गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। आम का स्वाद और सेहत के फायदे, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं।

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#2 तैयार करें ग्रीन टी का मिश्रण अब अगला स्टेप माचा ग्रीन टी तैयार करना होगा। माचा को मिलाने वाले बर्तन में छन्नी से छानते हुए माचा पाउडर डालें और उसमें हल्का गर्म पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। इसके बाद गैस पर एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें ग्रीन टी यानि माचा वाला मिश्रण मिलाएं। इस मिश्रण को 5 मिनट तक पकाएं, फिर गैस बंद करके ठंडा होने दें। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसमें शहद या गुड़ मिला दें।

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