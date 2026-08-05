अंकुरित अनाज के डोसा की रेसिपी

अंकुरित अनाज से भी बना सकते हैं बेहद स्वादिष्ट डोसा, जानें इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली 06:54 pm Aug 05, 202606:54 pm

क्या है खबर?

डोसा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर रवा या चावल से बनाया जाता है। हालांकि, क्या आपने कभी अंकुरित अनाज का डोसा ट्राई किया है? यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देती है। आइए आज हम आपको अंकुरित अनाज डोसा की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।