अंकुरित अनाज से भी बना सकते हैं बेहद स्वादिष्ट डोसा, जानें इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
डोसा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर रवा या चावल से बनाया जाता है। हालांकि, क्या आपने कभी अंकुरित अनाज का डोसा ट्राई किया है? यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देती है। आइए आज हम आपको अंकुरित अनाज डोसा की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामग्री
अंकुरित अनाज के लिए जरूरी सामान
अंकुरित अनाज वाला डोसा बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजें चाहिए, जो इस प्रकार हैं: एक कप अंकुरित मूंग या चने, आधा कप चावल, एक चौथाई कप उड़द की दाल, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, स्वादानुसार नमक और तलने के लिए तेल।
आप चाहें तो इसमें प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ते और हरा धनिया भी मिला सकते हैं। इन चीजों को मिलाकर आप स्वादिष्ट अंकुरित अनाज डोसा तैयार कर सकते हैं।
#1
अंकुरित दाल को भिगोएं
इस डोसा को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को धोकर 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, ताकि वे अच्छे से फूल जाएं।
इसी तरह मूंग या चने को भी 8-10 घंटे के लिए भिगोकर अंकुरित कर लें। ध्यान रखें कि अंकुरित को ज्यादा देर तक न भिगोएं, नहीं तो वे खराब हो सकते हैं।
सही समय पर उन्हें निकालकर धो लें और एक साफ कपड़े में बांधकर रख दें।
#2
सभी चीजों को पीस लें
अब भीगे हुए चावल, उड़द की दाल और तैयार अंकुरित को एक साथ मिक्सी में पीस लें। ध्यान रखें कि बैच दर बैच पीसना है, ताकि मिश्रण बिल्कुल स्मूद हो जाएं।
अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लग रहा हो तो उसमें थोड़ा पानी डालकर फिर से पीसें। इसके बाद मिश्रण को एक बड़े बर्तन में निकाल लें और उसमें नमक, जीरा और अदरक का पेस्ट मिलाएं।
आप चाहें तो इसमें प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ते भी मिला सकते हैं।
#3
डोसा बनाने का तरीका
अब गैस पर तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल फैलाएं। फिर एक करछी मिश्रण लेकर तवे पर गोलाकार आकार में फैलाएं।
डोसे के ऊपर थोड़ा तेल डालें और उसे दोनों तरफ सुनहरा होने तक तलें। इसी तरह बाकी डोसे भी बनाएं।
अंकुरित अनाज का डोसा को गर्मा-गर्म परोसें। आप इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ खा सकते हैं।
यह नाश्ते के साथ-साथ दोपहर या रात के खाने के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है।
फायदे
अंकुरित अनाज के डोसे के फायदे
अंकुरित अनाज का डोसा कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह अधिक प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।
इसमें कम कैलोरी होती हैं, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा अंकुरित अनाज में विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
इसे बनाने में समय कम लगता है और यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है।