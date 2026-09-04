घर पर बनाया जा सकता है कोथु परोट्टा, जानिए इस दक्षिण भारतीय व्यंजन की रेसिपी
क्या है खबर?
कोथु परोट्टा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय स्ट्रीट फूड है, जो अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। यह व्यंजन खासतौर पर केरल और तमिलनाडु में बहुत पसंद किया जाता है। कोथु परोट्टा को रोटी और सब्जियों के मिश्रण से बनाया जाता है और इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से पकाया जाता है। आइए आज हम आपको कोथु परोट्टा की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामग्री
इसके लिए जरूरी सामग्री
कोथु परोट्टा बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजें चाहिए, जो इस प्रकार हैं: मलाबार परोट्टे के 4-5 टुकड़े, 2 बड़े चम्मच तेल, एक प्याज (बारीक कटा हुआ), एक टमाटर (बारीक कटा हुआ), एक से 2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), एक कप सब्जियां (गाजर, मटर और शिमला मिर्च आदि, बारीक कटी हुई), 2 चम्मच कोथु मसाला पाउडर, नमक (स्वादानुसार) और थोड़ा-सा धनिया पत्ती (कटी हुई)।
आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के मसाले भी डाल सकते हैं।
#1
परोट्टे को तोड़ें
सबसे पहले मलाबार परोट्टे को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अगर आपके पास पहले से बने हुए परोट्टे नहीं हैं तो सबसे पहले आटा और पानी मिलाकर नरम आटा तैयार कर लें, फिर इसकी लोई बनाकर परोट्टे बेल लें।
अब इन परोट्टे को तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें, फिर इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद परोट्टे को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें।
#2
सब्जियां भूनें
अब एक कढ़ाई या पैन में तेल गर्म करें और उसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अन्य सब्जियां डालकर अच्छे से मिलाएं।
सब्जियों को तब तक भूनें जब तक वे नरम न हो जाएं। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे गाजर, मटर और शिमला मिर्च आदि।
सब्जियां भूनने के बाद इसमें नमक और कोथु मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
#3
परोट्टे को मसाले के साथ मिलाएं
जब सब्जियां अच्छे से भुन जाएं तो उसमें तोड़े हुए परोट्टे डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और परोट्टे मसालेदार हो जाएं।
इस दौरान मिश्रण को बीच-बीच में हिलाते रहें, ताकि वह जल न जाए। इस स्टेप पर आप अपने स्वादानुसार नमक और मसालों की मात्रा बढ़ा सकते हैं।
इस तरह आप अपने स्वाद के अनुसार कोथु परोट्टा तैयार कर सकते हैं।