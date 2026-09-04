कोथु परोट्टा की रेसिपी

घर पर बनाया जा सकता है कोथु परोट्टा, जानिए इस दक्षिण भारतीय व्यंजन की रेसिपी

लेखन सयाली 05:57 pm Sep 04, 202605:57 pm

क्या है खबर?

कोथु परोट्टा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय स्ट्रीट फूड है, जो अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। यह व्यंजन खासतौर पर केरल और तमिलनाडु में बहुत पसंद किया जाता है। कोथु परोट्टा को रोटी और सब्जियों के मिश्रण से बनाया जाता है और इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से पकाया जाता है। आइए आज हम आपको कोथु परोट्टा की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।