दक्षिण भारत का लोकप्रिय स्नैक है पनुकुलु, जानिए इसे बनाने का तरीका
क्या है खबर?
पनुकुलु दक्षिण भारतीय खान-पान में एक लोकप्रिय स्नैक है। यह एक स्वादिष्ट और कुरकुरा व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। पनुकुलु का स्वाद इतना बेहतरीन है कि यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। आइए आज हम आपको पनुकुलु की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
सामग्री
पनुकुलु बनाने के लिए जरूरी चीजें
पनुकुलु बनाने के लिए आपको एक कप उबले हुए चावल का पेस्ट, एक कप चावल का आटा, आधा कप दाल का आटा, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक (स्वादानुसार) और तेल (तलने के लिए) चाहिए होगा।
आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के हिसाब से मसाले भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद आपके हिसाब से हो।
विधि
पनुकुलु बनाने का तरीका
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में उबले हुए चावल का पेस्ट, चावल का आटा, दाल का आटा, जीरा, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें।
इस घोल को 10-15 मिनट तक ढककर रखें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें।
जब तेल गर्म हो जाए तो चम्मच की मदद से छोटे-छोटे गोले तैयार करें और उन्हें सुनहरा भूरा होने तक तलें।
परोसना
पनुकुलु को परोसने का तरीका
जब सभी पनुकुलु अच्छे से तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब इन्हें गर्मा-गर्म ही चटनी या सॉस के साथ परोस लें। आप चाहें तो इन्हें चाय के साथ भी खा सकते हैं।
यह स्नैक किसी भी समय खाने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे खाने से आपको वजन बढ़ने की चिंता भी नहीं सताएगी और आपको बेहतरीन स्वाद भी मिल जाएगा।
इसे आप अपनी पसंद के पेय के साथ खा सकते हैं।
फायदे
पनुकुलु के फायदे
पनुकुलु एक सेहतमंद स्नैक है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद चावल और दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं, जो आपको भरपूर ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं।
इसके अलावा यह कम तेल में तैयार किया जाता है, जिससे यह सेहत के लिए बेहतर होता है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।