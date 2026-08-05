दक्षिण भारत का लोकप्रिय स्नैक है पनुकुलु, जानिए इसे बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में उबले हुए चावल का पेस्ट, चावल का आटा, दाल का आटा, जीरा, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें।

इस घोल को 10-15 मिनट तक ढककर रखें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें।

जब तेल गर्म हो जाए तो चम्मच की मदद से छोटे-छोटे गोले तैयार करें और उन्हें सुनहरा भूरा होने तक तलें।