सूप लाफिंग की रेसिपी

बारिश का मजा हो जाएगा दोगुना, अगर बनाकर खाएंगे गर्मा-गर्म सूप लाफिंग

लेखन सयाली 01:30 pm Jul 07, 202601:30 pm

क्या है खबर?

सूप लाफिंग एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जो मानसून के मौसम में शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ राहत भी प्रदान कर सकता है। यह व्यंजन नेपाल के तिब्बती समुदाय का पारंपरिक व्यंजन है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। इस लेख में हम आपको सूप लाफिंग की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं।