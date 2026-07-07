बारिश का मजा हो जाएगा दोगुना, अगर बनाकर खाएंगे गर्मा-गर्म सूप लाफिंग
क्या है खबर?
सूप लाफिंग एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जो मानसून के मौसम में शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ राहत भी प्रदान कर सकता है। यह व्यंजन नेपाल के तिब्बती समुदाय का पारंपरिक व्यंजन है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। इस लेख में हम आपको सूप लाफिंग की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं।
सामग्री
सूप लाफिंग के लिए जरूरी चीजें
सूप लाफिंग बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजें चाहिए, जो इस प्रकार हैं: मोटे चावल का आटा, पानी, सोया सॉस, सिरका, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, प्याज, गाजर, हरी मटर, हरा धनिया, सफेद तिल और तेल। इन चीजों का उपयोग करके आप स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप लाफिंग बना सकते हैं। आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा खाने वाले लोगों के हिसाब से ही तय कर सकते हैं।
आटा
मोटे चावल का आटा कैसे तैयार करें?
मोटे चावल का आटा तैयार करने के लिए सबसे पहले मोटे चावल को पानी में भिगोकर नरम कर लें, फिर इसे अच्छे से पीसकर मोटा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को एक बर्तन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा होने दें और फिर छोटे-छोटे गोले बना लें। a ये गोले ही बाद में सूप लाफिंग के लिए उपयोग होंगे।
स्टॉक
सूप लाफिंग के लिए स्टॉक कैसे बनाएं?
सूप लाफिंग का स्टॉक बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें। फिर उसमें कटी हुई सब्जियां, जैसे गाजर, हरी मटर और प्याज डालकर उन्हें अच्छी तरह से पकाएं। आप इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं। जब सब्जियां नरम हो जाएं तो इसमें लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, सोया सॉस और सिरका डालकर मिश्रण को एक बार फिर से उबालें, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं।
अंतिम रूप
सूप लाफिंग को अंतिम रूप देने का तरीका
अब तैयार स्टॉक में मोटे चावल का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि इसका स्वाद पूरी तरह से निकल आए। इसके बाद इसे गैस से उतारकर ऊपर से हरा धनिया और सफेद तिल डालकर गर्मा-गर्म परोसें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा चिली ऑयल भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।