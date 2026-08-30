त्योहारों का मजा दोगुना कर सकती है सेल रोटी, जानिए इसकी आसान रेसिपी

सेल रोटी के लिए सबसे पहले चावल का आटा तैयार करना होता है। इसके लिए आपको एक बड़े बर्तन में चावल का आटा, दूध, चीनी और थोड़ा-सा नमक मिलाना होगा।

इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं, ताकि कोई गांठ न रहे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नारियल का बुरादा भी मिला सकते हैं, जिससे इसे अलग स्वाद मिलेगा।

घोल को अच्छे से मिलाने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि यह थोड़ा गाढ़ा हो जाए।