त्योहारों का मजा दोगुना कर सकती है सेल रोटी, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
सेल रोटी एक पारंपरिक नेपाली मिठाई है, जो त्योहारों और खास अवसरों पर बनाई जाती है। यह चावल के आटे से बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही खास होता है। सेल रोटी को गर्म तेल में तला जाता है, जिससे इसका बाहरी हिस्सा कुरकुरा और अंदर का हिस्सा नरम होता है। आइए आज हम आपको सेल रोटी की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
#1
सबसे पहले तैयार करें घोल
सेल रोटी के लिए सबसे पहले चावल का आटा तैयार करना होता है। इसके लिए आपको एक बड़े बर्तन में चावल का आटा, दूध, चीनी और थोड़ा-सा नमक मिलाना होगा।
इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं, ताकि कोई गांठ न रहे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नारियल का बुरादा भी मिला सकते हैं, जिससे इसे अलग स्वाद मिलेगा।
घोल को अच्छे से मिलाने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि यह थोड़ा गाढ़ा हो जाए।
#2
घोल को ढककर रखें
घोल तैयार हो जाने के बाद इसे एक साफ कपड़े से ढककर लगभग 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे घोल में सभी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी और इसका स्वाद बढ़ जाएगा।
अगर आपके पास समय हो तो इसे एक या 2 घंटे तक ढककर रखें। इस दौरान घोल में हवा भी आएगी और यह हल्का फूला फूला हो जाएगा, जिससे सेल रोटी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#3
सेल रोटी को तलने के लिए गर्म करें तेल
अब एक गहरे पैन या कढ़ाई में तेल गर्म करें। ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म न हो, क्योंकि इससे सेल रोटी जल सकती है।
तेल को मध्यम आंच पर गर्म करें, ताकि रोटी अच्छे से पक सके और जलने न पाए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें तैयार घोल से रोटी बनाएं और धीरे-धीरे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें।
इसे निकालकर पेपर टॉवल पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल सोख जाए।
#4
इस तरह से परोसें सेल रोटी
अब आपकी सेल रोटी तैयार है। इसे गर्मा-गर्म ही परोसें, ताकि इसका असली स्वाद बरकरार रहे।
आप इसे चाय या कॉफी के साथ नाश्ते में खा सकते हैं या किसी भी खास मौके पर मिठाई के रूप में परोस सकते हैं। सेल रोटी का स्वाद इतना लाजवाब है कि यह हर उम्र के लोगों को पसंद आएगी।
इसे बनाना आसान है और इसका स्वाद भी बहुत ही खास है, इसलिए अगली बार जब आप त्योहार मनाएं तो इसे जरूर बनाएं।