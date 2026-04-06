बाजार से खरीदने के बजाय घर पर बनाएं शेजवान चटनी, जानें आसान रेसिपी

शेजवान चटनी अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए जानी जाती है। यह चटनी हर तरह के स्नैक्स को और भी मजेदार बना देती है। वैसे तो यह बाजार में मिल जाती है, लेकिन इसे घर पर बनाना भी आसान है। सही सामग्री का चयन, तेल का उपयोग, मसालों का संतुलन, लहसुन-अदरक का सही अनुपात और समय प्रबंधन आपको शेजवान चटनी बनाने में मदद करेगा। आइए इसकी आसान रेसिपी जान लेते हैं।

#1 सही सामग्री का चयन करें शेजवान चटनी बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना जरूरी है। ताजा लहसुन, अदरक, सूखी लाल मिर्च, सिरका और सोया सॉस जैसी चीजें आपकी चटनी को बेहतरीन बना सकती हैं। इन चीजों का सही अनुपात आपकी चटनी के स्वाद को पूरी तरह बदल सकता है। इसके अलावा ताजा लहसुन और अदरक का उपयोग करें, ताकि चटनी में ताजगी बनी रहे और उसका स्वाद भी बढ़िया आए। इसमें अपनी पसंद की लाल मिर्च शामिल की जा सकती हैं।

#2 तेल का सही उपयोग करें शेजवान चटनी में तेल का उपयोग बहुत अहम होता है, जो इसे स्वाद देता है। सही मात्रा में तेल डालने से चटनी का स्वाद बढ़ जाता है। ज्यादा तेल डालने से चटनी तैलीय हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि तेल की मात्रा संतुलित हो। आमतौर पर इसे बनाने के लिए 3-4 चम्मच तेल पर्याप्त होता है। इसके अलावा तेल को अच्छी तरह गर्म करें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और चटनी का स्वाद भी बढ़िया आए।

Advertisement

#3 मसालों का संतुलन बनाए रखें मसाले शेजवान चटनी के मुख्य हिस्से होते हैं, इसलिए इनका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर का सही अनुपात आपकी चटनी के स्वाद को बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर का उपयोग करें। इसके अलावा गरम मसाला और जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, ताकि चटनी का स्वाद और भी खास हो जाएगा।

Advertisement

#4 लहसुन-अदरक का सही अनुपात अपनाएं लहसुन और अदरक का सही अनुपात आपकी शेजवान चटनी को खास बना सकता है। आमतौर पर 5-6 कली लहसुन और 2-3 इंच अदरक का उपयोग करें। इन्हें बारीक काटकर या पीसकर डालें, ताकि उनका स्वाद अच्छे से मिल सके। इसके अलावा आप चाहें तो लहसुन और अदरक को थोड़े तेल में भूनकर भी डाल सकते हैं, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और चटनी का स्वाद बेहतरीन हो जाएगा।