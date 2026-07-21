कच्चे आम की कैंडी की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाएं कच्चे आम की कैंडी, बच्चों को आएंगी बहुत पसंद

लेखन सयाली 09:05 pm Jul 21, 202609:05 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में बाजारों में कई तरह के आम मिलते हैं, जिनका उपयोग कई प्रकार के व्यंजन और पेय बनाने के लिए किया जाता है। इन्हीं आमों से बनाई जाने वाली कैंडी बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को बहुत पसंद आती है। अगर आप घर पर कच्चे आम की कैंडी बनाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसके लिए जरूरी चीजें और इसकी पूरी रेसिपी बताते हैं। ये बच्चों के लिए पौष्टिक भी होती है।