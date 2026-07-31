राजगिरा के आटे से बनाकर खाएं चॉकलेट केक, सेहत के लिए होगा फायदेमंद
क्या है खबर?
राजगिरा का आटा एक पौष्टिक विकल्प है, जो विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। इससे आप कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको राजगिरी के आटे से चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी बताते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके विशेष अवसरों पर भी परोसा जा सकता है। चलिए फिर जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जा सकता है।
#1
ओवन को करें गर्म
राजगिरा का चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए गर्म कर लें। गर्म करने से केक अच्छी तरह से पकता है और उसका स्वाद भी बेहतरीन आता है।
अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, बस ध्यान रखें कि माइक्रोवेव को 160 डिग्री पर सेट करें और समय 40 मिनट रखें।
आप इसे कड़ाही या फिर कुकर में भी बना सकते हैं।
#2
इन चीजों की होगी जरूरत
इस केक को बनाने के लिए आपको एक कप राजगिरा का आटा, आधा कप गुड़ या चीनी, आधा कप दूध, एक चौथाई कप तेल, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चम्मच वनीला एसेंस, 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, थोड़ा-सा पानी, चॉकलेट सॉस और चिरौंजी (सजाने के लिए) चाहिए होगी।
इस केक को लजीज बनाने के लिए आप अन्य चीजें भी डाल सकते हैं।
#3
इस तरह से तैयार करें केक का घोल
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में गुड़ या चीनी, तेल और वनीला एसेंस डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें दूध डालकर फिर से मिलाएं।
इसके बाद इसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में राजगिरा का आटा और कोको पाउडर डालकर अच्छे से फेंटे।
अगर घोल ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी डालकर फेंटे, ताकि घोल सही गाढ़ेपन में आ जाए।
#4
ऐसे दें केक को अंतिम रूप
अब एक केक टिन को तेल से चिकना करें और उसमें तैयार किया हुआ घोल डालें। इसके बाद इसे पहले से गर्म किए हुए ओवन में 30-35 मिनट तक पकाएं।
जब केक पक जाए तो उसे ओवन से निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने पर केक को टिन से निकालकर प्लेट में रखें।
ऊपर से चॉकलेट सॉस डालकर चिरौंजी सजाएं। अब आपका राजगिरा का चॉकलेट केक तैयार है और इसे काटकर खाएं।