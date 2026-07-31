राजगिरा के आटे से बना चॉकलेट केक

राजगिरा के आटे से बनाकर खाएं चॉकलेट केक, सेहत के लिए होगा फायदेमंद

लेखन सयाली 05:20 pm Jul 31, 202605:20 pm

क्या है खबर?

राजगिरा का आटा एक पौष्टिक विकल्प है, जो विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। इससे आप कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको राजगिरी के आटे से चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी बताते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके विशेष अवसरों पर भी परोसा जा सकता है। चलिए फिर जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जा सकता है।