राजस्थान का पारंपरिक नाश्ता है प्याज की कचौड़ी, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका
क्या है खबर?
राजस्थान की प्याज की कचौड़ी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में परोस सकते हैं। यह कचौड़ी कुरकुरी बाहरी परत और मसालेदार प्याज की फिलिंग से भरी होती है। इसे बनाना थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन इसका स्वाद आपके सभी मेहमानों को खुश कर देगा। आइए आज के लेख में हम आपको राजस्थान की प्याज की कचौड़ी बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं।
सामग्री
प्याज की कचौड़ी के लिए जरूरी सामग्री
प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए आपको 2 कप मैदा, एक बड़ा चम्मच तेल, नमक (स्वादानुसार), एक छोटा चम्मच अजवाइन, 2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़ा चम्मच सूखा आम का पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग, एक छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर और तेल (तलने के लिए) चाहिए होगा।
#1
सबसे पहले तैयार करें आटा
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, तेल और नमक मिलाकर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इसे 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो जाए और थोड़ा फूल जाए।
इस दौरान आटे में अजवाइन भी मिला सकते हैं। इससे कचौड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, वरना कचौड़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी।
#2
अब बनाएं प्याज की फिलिंग
प्याज की फिलिंग के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें सौंफ, हींग और अजवाइन डालें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और उसे सुनहरा भूरा होने तक भूनें।
जब प्याज भुन जाए तो उसमें सूखे आम का पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और सौंफ का पाउडर डालें। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और गैस बंद कर दें।
#3
ऐसे दें कचौड़ियों को अंतिम रूप
अब गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। फिर हर लोई में प्याज की फिलिंग भरकर उसे पूरी की तरह बंद कर दें।
इसके बाद सभी भरी हुई लोइयों को गोल-गोल हाथों से दबाते हुए कचौड़ियां बना लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें कचौड़ियों को सुनहरा भूरा होने तक तल लें।
आपकी गर्मा-गर्म प्याज की कचौड़ियां तैयार हैं। इन्हें हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ परोसें।