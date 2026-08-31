प्याज की कचौड़ी की रेसिपी

राजस्थान का पारंपरिक नाश्ता है प्याज की कचौड़ी, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

लेखन सयाली 01:37 pm Aug 31, 202601:37 pm

क्या है खबर?

राजस्थान की प्याज की कचौड़ी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में परोस सकते हैं। यह कचौड़ी कुरकुरी बाहरी परत और मसालेदार प्याज की फिलिंग से भरी होती है। इसे बनाना थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन इसका स्वाद आपके सभी मेहमानों को खुश कर देगा। आइए आज के लेख में हम आपको राजस्थान की प्याज की कचौड़ी बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं।