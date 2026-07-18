घेवर की रेसिपी

सावन के दौरान घर पर आसानी से बनाएं घेवर, बढ़ जाएगी इस पावन पर्व की मिठास

लेखन सयाली 04:04 pm Jul 18, 202604:04 pm

क्या है खबर?

सावन का महीना शुरू होने वाला है और इस दौरान कई लोग शिव जी को अर्पित करने के लिए मिठाई के तौर पर घेवर बनाते हैं। यह एक पारंपरिक राजस्थानी मिठाई है, जो सावन के दौरान बहुत ही लोकप्रिय हो जाती है। अगर आप भी इस बार सावन में अपने पूजा-पाठ को खास बनाना चाहते हैं तो घर पर इस मिठाई को बनाकर आपके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आइए घेवर की रेसिपी जानते हैं।