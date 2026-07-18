सावन के दौरान घर पर आसानी से बनाएं घेवर, बढ़ जाएगी इस पावन पर्व की मिठास

सावन के दौरान घर पर आसानी से बनाएं घेवर, बढ़ जाएगी इस पावन पर्व की मिठास
क्या है खबर?
सावन का महीना शुरू होने वाला है और इस दौरान कई लोग शिव जी को अर्पित करने के लिए मिठाई के तौर पर घेवर बनाते हैं। यह एक पारंपरिक राजस्थानी मिठाई है, जो सावन के दौरान बहुत ही लोकप्रिय हो जाती है। अगर आप भी इस बार सावन में अपने पूजा-पाठ को खास बनाना चाहते हैं तो घर पर इस मिठाई को बनाकर आपके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आइए घेवर की रेसिपी जानते हैं।
#1
सबसे पहले तैयार करें घोल
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में एक कटोरी बेसन, एक चौथाई कटोरी दूध और एक चौथाई कप पानी डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद इस घोल को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छे से तैयार हो जाए। ध्यान रखें कि घोल में कोई भी गांठ न हो।
अगर घोल ज्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा पानी मिलाएं, ताकि यह सही स्थिरता में आ जाए और आसानी से निकाला जा सके।
#2
घी में घोल डालें
अब एक कढ़ाई में देसी घी डालकर इसे मध्यम आंच पर गर्म करें, फिर एक करछी से घी लेकर घोल में डालें और उसे लगातार चलाते रहें, ताकि इसमें हवा भर जाए।
इसके बाद घी में एक बड़ी करछी घोल डालें और इसे घी के ऊपर आने दें। जब घेवर सुनहरा भूरा हो जाए तो इसे करछी से निकालकर एक प्लेट में रखें और इसी तरह से सारे घेवर तैयार कर लें।
#3
अब बनाएं चाशनी
चाशनी के लिए एक पैन में एक कप चीनी और आधा कप पानी डालकर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक चीनी पानी में घुल न जाए।
इसके बाद चाशनी को कुछ मिनट ठंडा होने दें और इसमें एक-2 बूंद केसर का तेल मिलाएं। आखिर में चाशनी को अपने अनुसार मीठापन आने तक मिलाएं।
इस चाशनी से घेवर का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और इसका असली स्वाद मिलेगा।
#4
घेवर को चाशनी में भिगोएं
अब एक घेवर को चाशनी में डालकर उसे अच्छे से भिगो दें। इसी तरह सारे घेवर को चाशनी में भिगो दें।
आप चाहें तो घी में तले हुए घेवर को चाशनी में भिगोने के बाद इसे सूखे मेवों से सजाकर भी परोस सकते हैं। इस तरह से घेवर की मिठास और भी बढ़ जाती है।
आपका घेवर तैयार है, जो खास तौर से सावन के दौरान पसंद किया जाता है।