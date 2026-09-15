गणेश चतुर्थी पर बनाएं पूरन पोली, स्वाद ऐसा कि भूलना होगा मुश्किल

आटे के लिए एक बड़े कटोरे में 2 कप गेहूं का आटा, थोड़ा-सा नमक, एक चम्मच घी और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें।

इसके बाद आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। इस दौरान आप पूरन पोली के अन्य तैयारियों में लग सकते हैं।

आटा अगर आप चाहें तो मैदे से भी गूंध सकते हैं या फिर किसी अन्य आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं।