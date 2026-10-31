घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पंजाबी काठी रोल, जानिए इसकी रेसिपी

भरावन के लिए सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डालकर अच्छे से भून लें।

इसके बाद इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं और फिर इसमें पनीर डालकर मसालों, जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाकर पकाएं।

इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह अच्छे से पक न जाए और इसका पानी सूख न जाए।