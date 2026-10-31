घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पंजाबी काठी रोल, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
काठी रोल एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है, जो खासकर युवाओं और बच्चों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। यह रोल न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। इस लेख में हम आपको पंजाबी काठी रोल की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और अपने परिवार या दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
सामग्री
काठी रोल के लिए जरूरी चीजें
काठी रोल बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजें चाहिए होंगी, जो कि आपके घर पर पहले से ही मौजूद हो सकती हैं।
इसमें शामिल हैं मैदा या गेहूं का आटा (रोटी बनाने के लिए), पनीर (आपकी पसंद अनुसार), प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च (बारीक कटे हुए), हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नींबू का रस और हरी चटनी।
आप इसमें अपनी पसंद के मसाले भी शामिल कर सकते हैं।
रोटी
रोटी बनाएं
सबसे पहले मैदा या गेहूं का आटा लेकर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं और पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। इस आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर दोनों तरफ से सुनहरी होने तक सेंक लें।
ध्यान रहे कि रोटी पतली हो, ताकि रोल अच्छी तरह से बन सके। अगर आप चाहें तो रोटियों को घी में भी सेंक सकते हैं, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
भरावन
भरावन तैयार करें
भरावन के लिए सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डालकर अच्छे से भून लें।
इसके बाद इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं और फिर इसमें पनीर डालकर मसालों, जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाकर पकाएं।
इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह अच्छे से पक न जाए और इसका पानी सूख न जाए।
रोल
रोल बनाएं
अब तैयार भरावन को सेंकी हुई रोटी पर फैलाएं और ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दें। आप चाहें तो इसमें हरी चटनी भी मिला सकते हैं।
इसके बाद रोटी को रोल की तरह मोड़ लें और इसे तवे पर हल्का-सा सेंक लें, ताकि यह अच्छी तरह से बंद हो जाए। इसी तरह सभी रोल तैयार कर लें।
इन रोल्स को गर्मा-गर्म परोसें और अपने परिवार या दोस्तों के साथ इसका आनंद लें।